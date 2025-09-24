Arresto nell’Area Flegrea: Traffico di Droga e Sequestro di 32.000 Euro

Nell’area flegrea, un’indagine scaturita da crescenti segnalazioni di traffico di droga, in particolare ketamina distribuita anche tra i più giovani, ha portato all’arresto di un 32enne, ausiliare del traffico a Bacoli.

Le indagini, condotte dai Carabinieri, hanno preso avvio da un’attenzione particolare ai movimenti sospetti rilevati nel quartiere Dragonara, dove un uomo, in compagnia di un gruppo di giovani, attirò l’attenzione dei militari.

Durante un controllo preliminare, una perquisizione personale ha rivelato in possesso dell’uomo una modesta quantità di marijuana, un indizio che ha innescato un’escalation di controlli più approfonditi.

L’ispezione è stata estesa alla sua autovettura, una Mercedes, senza esito immediato, per poi concentrarsi sulla sua abitazione nel centro di Bacoli.

La perquisizione domiciliare ha portato alla luce una consistente somma di denaro, suddivisa in diverse modalità di occultamento.

Mille euro erano nascosti in una lattina di metallo, mentre ulteriori somme, per un totale di 7.050 euro, erano contenute all’interno di due scatole tradizionalmente utilizzate per le bambole russe (matriosche).

Ulteriori cofanetti contenenti 25.050 euro hanno completato un quadro di ingente disponibilità finanziaria, portando il totale sequestrato a 32.100 euro.

Interrogato sull’origine di tale somma, l’uomo ha confessato di detenere una consistente quantità di stupefacente in un’abitazione abbandonata nelle vicinanze.

Il luogo, utilizzato presumibilmente come base operativa per le attività illecite, ospitava una vasta gamma di sostanze stupefacenti: 24 grammi di cocaina, quasi un chilogrammo di hashish, poco più di un chilogrammo e mezzo di marijuana, 56 grammi di ketamina e nove dosi già confezionate per la vendita.

A completare il repertorio di sostanze illecite, erano presenti anche ecstasy e cocaina rosa, in forma di 581 pillole di Mdma di vari colori e 17 dosi di cocaina rosa, pronte per la distribuzione.

Il materiale sequestrato comprendeva anche strumenti essenziali per la pesatura e il confezionamento delle sostanze, a testimonianza di un’attività organizzata e strutturata.

L’arresto del 32enne, con l’accusa di detenzione e traffico di stupefacenti, evidenzia la persistente e complessa problematica della criminalità legata alla droga nell’area flegrea, sottolineando l’importanza di un impegno costante e coordinato da parte delle forze dell’ordine per contrastare efficacemente tali fenomeni e tutelare la sicurezza della comunità.

L’uomo è stato trasferito in custodia cautelare in carcere, in attesa del processo.