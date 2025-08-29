Arte, Musica e Verde: Fa’ Stu’ Bosco Rinasce a Napoli

Rinascita Urbana: Un’Armonia di Suoni, Arte e VerdeIn un’epoca segnata da sfide ambientali e dall’urgente necessità di ripensare il nostro rapporto con la natura, l’associazione Donne in Movimento Aps, guidata dall’artista Fabiana Martone, lancia un’iniziativa innovativa: “Fa’ stu’ bosco – Pianta, resisti, respira!”.

Si tratta di un progetto che intreccia arte, musica e azione concreta per creare oasi verdi nel tessuto urbano, un atto di resilienza e speranza in un contesto spesso grigio e soffocante.

L’anima pulsante di questa operazione è il singolo “So I'”, una composizione evocativa e potente, nata dalla collaborazione tra Fabiana Martone e Mama Marjas.

La sua diffusione, deliberatamente orientata verso piattaforme digitali indipendenti, in primis bandcamp.

com, mira a garantire un sostegno economico diretto all’associazione e a promuovere un modello di fruizione culturale alternativo.

L’esclusione da servizi di streaming mainstream riflette una scelta consapevole di valorizzare l’impatto sociale e artistico, piuttosto che la mera popolarità commerciale.

Il cuore del progetto è la creazione di un vivaio presso la sede dell’associazione “Fa’ Stu'”, situata nel quartiere Vomero.

Questo spazio diventerà un laboratorio di idee e un punto di aggregazione, dove l’arte si traduce in azione concreta.

Attraverso il format “Fa’ stu’ Live”, si darà voce a musicisti e artisti, catturando momenti performativi e brevi testimonianze.

Ogni intervento sarà accompagnato dall’atto simbolico della semina (“Fa’ stu’ Fatt’), un gesto di speranza e impegno che arricchirà il vivaio.

“Mostra viva”, un ciclo di esposizioni artistiche, completerà l’offerta culturale, creando un dialogo tra visioni creative e la rinascita del verde.

“Noi artisti, abbiamo la responsabilità di agire,” afferma Fabiana Martone, “e il privilegio di comunicare attraverso l’emozione.

Coltivare giustizia ecologica è un atto d’amore collettivo.

” L’iniziativa non è solo un intervento di riqualificazione ambientale, ma una vera e propria rivoluzione culturale: una risposta tangibile al cambiamento climatico, al degrado urbano e alle disuguaglianze ambientali che affliggono il nostro mondo.

“So I'” è un viaggio sonoro che attinge a influenze globali, un inno alla resilienza della natura urbana.

Il brano è arricchito dalle voci di Mama Marjas, Fabiana Martone e da un coro di amici e sorelle: Angela e Marilù Martone, Carlo Miele, Michele Avolio e Teresa Sodano.

Una costellazione di musicisti talentuosi, tra cui Luigi Scialdone, Batà, Luigi Esposito, Roberto Badoglio, Marcello Giannini e Mario Romeo, contribuiscono con la loro creatività a dare forma all’opera.

La realizzazione del progetto è resa possibile grazie alla collaborazione e all’entusiasmo di una comunità che condivide la stessa visione.

Un ringraziamento speciale va a Cantine dell’Averno, che ha offerto il suo spazio per le riprese del video, curato da Daniele Moretti e Nadia Rubano.

Gli arrangiamenti, firmati da Fabiana Martone e Luigi Esposito, insieme alla supervisione artistica di Luigi Scialdone, al mastering di Giovanni Blob e all’illustrazione della copertina ad opera di Clelia Le Boeuf, testimoniano la cura e l’attenzione dedicate a ogni aspetto del progetto.

“Fa’ stu’ bosco” è un esempio virtuoso di come l’arte e la musica possano essere strumenti potenti per promuovere un futuro più verde e sostenibile, un invito a riscoprire la bellezza della natura e a costruire insieme un mondo più giusto ed equilibrato.