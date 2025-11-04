Autostrada A16: Auto in fiamme, evitati pericoli vicino Benevento

Un episodio drammatico ha scosso la circolazione sull’autostrada A16, tratta Napoli-Canosa, in prossimità dell’uscita di Benevento, mettendo a rischio l’incolumità di tre persone.

Un’autovettura, in viaggio da Napoli verso Benevento, ha improvvisamente preso fuoco, innescando una sequenza di eventi che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi.

I passeggeri, in un gesto rapido e istintivo dettato dalla paura e dalla necessità di preservare la propria vita, sono riusciti ad abbandonare il veicolo poco prima che le fiamme lo avvolgessero completamente.

La velocità con cui l’incendio si è propagato, alimentato forse da una combinazione di fattori – un guasto meccanico, un surriscaldamento del motore, o una perdita di liquidi infiammabili – ha reso la situazione particolarmente critica.

L’intervento tempestivo della Polizia Stradale, con la segnalazione dell’accaduto e la gestione del traffico per evitare ulteriori pericoli, si è rivelato fondamentale.

In sinergia con i Vigili del Fuoco, che hanno mobilitato squadre specializzate e mezzi di soccorso, il rogo è stato domato dopo un’operazione complessa e rischiosa.

La loro competenza e il coraggio dimostrato hanno permesso di evitare un incendio ancora più devastante e di mettere in sicurezza la carreggiata.

L’evento solleva interrogativi importanti sulla sicurezza stradale e sulla necessità di una manutenzione scrupolosa dei veicoli.

Un controllo periodico, in particolare per quanto riguarda l’impianto elettrico, il sistema di raffreddamento e la presenza di eventuali perdite di carburante, potrebbe prevenire incidenti simili.

Inoltre, l’importanza di una guida prudente, rispettando i limiti di velocità e mantenendo le distanze di sicurezza, emerge con ancora maggiore forza in situazioni di traffico intenso o in condizioni ambientali avverse.

Le cause precise dell’incendio sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, che stanno effettuando rilievi e sopralluoghi per accertare la dinamica degli eventi e individuare la causa scatenante del rogo.

L’episodio, seppur fortunatamente senza feriti gravi, serve da monito per tutti gli automobilisti, ricordando che la strada è un ambiente potenzialmente pericoloso e che la prevenzione è la chiave per garantire un viaggio sicuro e senza imprevisti.