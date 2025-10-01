Avellino, agente penitenziario sospeso: indagini su minacce e droga.

Una vicenda complessa e grave ha scosso l’ambiente penitenziario di Avellino, sfociando in una sospensione cautelare di un agente di polizia penitenziaria disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale, su impulso della Procura guidata da Domenico Airoma e coordinate dal Nucleo Investigativo Regionale.

Le indagini, approfondite e meticolose, hanno portato alla luce un quadro allarmante di comportamenti scorretti, che si discostano radicalmente dai principi fondamentali che dovrebbero guidare l’operato di un pubblico ufficiale incaricato della sicurezza e del rispetto delle regole all’interno di un istituto penale.

L’agente, oggetto di un’inchiesta avviata a seguito di segnalazioni interne, è accusato di una serie di atti di insubordinazione e di una flagrante violazione dei propri doveri funzionali, che compromettono l’ordine e la disciplina all’interno della Casa Circondariale.

Tra gli episodi più critici, emergono minacce reiterate, dirette a due colleghi intenti a formalizzare un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

La gravità della situazione è esacerbata dall’utilizzo, o dal gesto intimidatorio con, la propria arma d’ordinanza, un elemento che solleva interrogativi cruciali sulla gestione delle armi in servizio e sulla formazione del personale.

Parallelamente, l’agente è accusato di aver ostacolato un’attività di sequestro di stupefacenti.

La sua decisione di rifiutare di procedere al sequestro di un pacco contenente sostanze illecite, rinvenuto all’interno dell’istituto, rappresenta una grave compromissione dell’azione di contrasto alla criminalità e un potenziale incentivo al traffico di droga all’interno del carcere, con conseguenze negative sulla sicurezza dei detenuti e del personale.

La sospensione cautelare, un provvedimento transitorio ma significativo, è stata disposta per tutelare l’istituto penitenziario, assicurare la continuità dei servizi e preservare l’immagine delle istituzioni.

Essa riflette la serietà delle accuse e la necessità di un’indagine approfondita, volta a chiarire le motivazioni alla base dei comportamenti contestati e a raccogliere elementi probatori che possano accertare la responsabilità dell’agente.

L’evento riapre il dibattito sul ruolo della guardia penitenziaria, sulla necessità di una formazione continua e sulla verifica periodica dell’idoneità morale e professionale del personale, elementi essenziali per garantire l’efficienza e l’integrità del sistema penitenziario.

L’inchiesta si preannuncia cruciale per il futuro della gestione carceraria e per la riaffermazione dei valori di legalità e rispetto dei doveri all’interno delle istituzioni.