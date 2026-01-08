Avellino, aggressione in carcere: il sistema penitenziario al collasso.

Un episodio di inaudita violenza ha scosso la comunità penitenziaria di Avellino, mettendo a nudo le fragilità e le criticità strutturali che affliggono il sistema carcerario campano.

Un’ispettrice della Polizia Penitenziaria è stata vittima di un’aggressione fisica, un pugno sferrato da un detenuto all’interno della sezione a media sicurezza.

L’evento, prontamente segnalato dal vice segretario regionale dell’Unione Sindacale di Polizia Penitenziaria (USPP), Maurizio De Fazio, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza del personale e sulla gestione delle dinamiche all’interno delle strutture detentive.

L’aggressione, che ha richiesto l’intervento del pronto soccorso dell’ospedale di Avellino e una prognosi di guarigione stimata in venti giorni, non è un fatto isolato.

De Fazio denuncia una situazione di progressivo degrado e di crescente insicurezza, evidenziando come poche settimane addietro un altro detenuto, proveniente dal reparto transito, fosse stato anch’egli vittima di aggressioni da parte di altri carcerati, con conseguente necessità di soccorso medico.

Questo reiterarsi di episodi violenti non può essere considerato mera conseguenza di eventi casuali, ma piuttosto il sintomo di un sistema carcerario sotto pressione, gravato da una serie di problematiche complesse.

Tra queste, spiccano la carenza di personale, la sovraffollamento delle strutture, la complessità delle dinamiche relazionali tra detenuti e l’inadeguatezza delle risorse dedicate alla formazione e al supporto psicologico del personale penitenziario.

L’USPP, con voce ferma e responsabile, rivolge un pressante appello al Provveditore Ufficiale delle Carceri della Campania, sollecitando l’adozione di misure urgenti e mirate per ristabilire un clima di sicurezza e ordine all’interno del carcere di Avellino.

Queste misure non devono limitarsi alla mera repressione dei singoli episodi di violenza, ma devono mirare a un intervento strutturale, volto a riqualificare l’organizzazione del lavoro, a potenziare le risorse umane e materiali e a promuovere un approccio più olistico e riabilitativo nei confronti dei detenuti.

La denuncia di De Fazio sottolinea, inoltre, come l’aggressione sia la conseguenza di un disinvestimento nella sicurezza, con segnalazioni precedenti, da parte dell’USPP, agli organi competenti, rimaste apparentemente inascoltate.

La priorità assoluta deve essere la tutela del personale penitenziario, non solo come garanzia per la corretta esecuzione della pena, ma anche come presupposto fondamentale per la riabilitazione dei detenuti stessi.

Un ambiente carcerario sicuro e ordinato è infatti un ambiente propizio al recupero sociale e alla reintegrazione nella collettività.

La sicurezza del personale, quindi, non è un privilegio, ma un diritto inalienabile e una condizione essenziale per il corretto funzionamento dell’intera istituzione penitenziaria.