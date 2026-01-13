Aversa, assolto Veneziano: il grido di una madre contro la giustizia.

La sentenza della Corte d’Appello di Napoli ha riaperto una ferita mai rimarginata nella comunità di Aversa, provincia di Caserta, generando sconcerto e rabbia.

Agostino Veneziano, oggi trentenne, è stato assolto per l’omicidio di Emanuele Di Caterino, il giovane quattordicenne tragicamente scomparso il 7 aprile 2013, vittima di un violento episodio che coinvolse diversi ragazzi.

La decisione della Corte, sebbene formalmente basata sulla richiesta d’assoluzione avanzata dalla Procura Generale, solleva interrogativi profondi sul concetto stesso di giustizia, sulla sua applicazione in contesti di violenza giovanile e sulla percezione della stessa da parte delle vittime e delle loro famiglie.

La Procura, nel sostenere la tesi della legittima difesa, ha focalizzato l’attenzione sull’azione di Veneziano, allora diciassettenne, all’interno di una dinamica conflittuale preesistente, un intricato tessuto di tensioni e rivalità tra gruppi di adolescenti.

Tuttavia, l’assoluzione non ha placato il dolore e l’indignazione di Maria Di Caterino, madre della vittima, il cui grido lacerante, immediatamente dopo la lettura della sentenza, ha riempito la sala d’udienza.

La sua reazione, visceralmente espressa, non è solo un lamento personale, ma un monito all’intera classe giudiziaria, un appello a non ridurre un dramma umano a una mera questione giuridica.

L’episodio di Aversa, più che un semplice fatto di cronaca, rappresenta un campanello d’allarme sulle cause profonde della violenza giovanile.

Fattori sociali, economici e culturali, spesso interconnessi, contribuiscono a creare un ambiente in cui l’aggressività e la sopraffazione diventano strumenti per affermare la propria identità e risolvere conflitti.

La mancanza di modelli positivi, la fragilità dei legami familiari e la pressione del gruppo possono spingere i ragazzi a compiere gesti irreparabili.

La sentenza, pur nel rispetto della presunzione di innocenza e delle procedure legali, rischia di alimentare un senso di impunità e di sfiducia nelle istituzioni.

La giustizia, per essere percepita come equa, deve non solo applicare la legge, ma anche tutelare la dignità della vittima e offrire un segnale di speranza per il futuro.

L’affermazione di una cultura della legalità e del rispetto passa anche attraverso la capacità di ascoltare il dolore delle famiglie, di comprendere le ragioni della violenza e di promuovere un’educazione alla responsabilità e alla tolleranza.

La memoria di Emanuele Di Caterino deve rimanere viva, non come un simbolo di una tragedia, ma come un invito a costruire una società più giusta e più sicura per tutti i giovani.

Il grido di una madre non può essere soffocato dalle tecnicismi legali; deve essere ascoltato come un appello urgente alla riconciliazione e alla giustizia.