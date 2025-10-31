Avvocato Roma: atto vandalico e intimidazione durante la campagna elettorale

Un atto di sconsideratezza e apparente violenza ha colpito Luigi Roma, stimato avvocato di Parete (Caserta) e candidato alle imminenti elezioni regionali nelle liste di Fratelli d’Italia, sollevando interrogativi inquietanti sulla sicurezza del contesto politico campano.

L’incidente, denunciato con sollecitudine alla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha visto l’auto del candidato subire un atto vandalico, interpretato da Roma come un tentativo di intimidazione volto a scoraggiarne la partecipazione alla corsa elettorale.

L’episodio, verificatosi nella serata di ieri lungo la strada che collega Lusciano e Aversa, ha visto la sottrazione di due zaini dall’abitacolo del veicolo.

Questi zaini contenevano materiale informativo e documentale essenziale per la campagna elettorale, oltre a beni personali e professionali di valore.

L’atto non si configura semplicemente come un furto, bensì come una manifestazione di una dinamica più complessa, legata all’attuale clima politico e sociale.

“Si tratta di un gesto basso e deprecabile, che non può essere ignorato,” ha dichiarato Roma, esprimendo la propria indignazione.

Il candidato ha sottolineato come l’evento trascenda il mero danno materiale, incarnando una forma più ampia di microcriminalità radicata nel territorio, un’ombra che grava sulla dignità e sul senso di sicurezza della comunità campana.

“Questa terra, ricca di storia, cultura e di persone oneste e laboriose, si trova quotidianamente a convivere con la paura e l’arroganza di una frangia minoritaria che agisce in barba alla legalità.

“Roma ha espresso con fermezza la propria intenzione di non cedere alle intimidazioni.

“Questo episodio non mi fermerà.

Continuerò a confrontarmi con i cittadini campani, con la testa alta e la convinzione di rappresentare un progetto di cambiamento basato sulla legalità, la trasparenza e la tutela dei diritti.

” La denuncia mira a sollecitare un intervento delle autorità competenti, non solo per accertare le responsabilità dell’atto vandalico, ma anche per rafforzare la sicurezza del territorio e contrastare la cultura dell’illegalità che, purtroppo, affligge alcune aree della regione.

L’incidente solleva inoltre interrogativi sulla crescente polarizzazione politica e sulla necessità di garantire un clima di sicurezza e rispetto per tutti i candidati, al fine di assicurare un processo elettorale libero e democratico.