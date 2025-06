Bagnoli: Onda di Solidarietà per Famiglie Sballottate

Un’Onda di Solidarietà per Bagnoli: Caritas e Prefettura promuovono l’accoglienza di famiglie sfollateLa fragilità del territorio flegreo, recentemente scossa da una serie di eventi sismici, richiede un impegno congiunto e una risposta concreta alla crescente emergenza abitativa che affligge le famiglie costrette ad abbandonare le proprie case. In questo contesto, la Caritas Diocesana di Pozzuoli, delegata dal vescovo Carlo Villano, lancia un appello significativo alla comunità dell’area flegrea, invitando i proprietari di abitazioni private a offrire un gesto di umana solidarietà: la disponibilità di alloggi temporanei per le famiglie sfollate.L’iniziativa nasce da un Tavolo interistituzionale, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ha riunito rappresentanti cruciali per la gestione dell’emergenza: Comune di Napoli, Protezione Civile, associazioni di categoria, il comitato Assemblea Popolare di Bagnoli e i Campi Flegrei. La partecipazione della Diocesi, attraverso la Caritas guidata dal direttore padre Giuseppe Carulli, testimonia la volontà della Chiesa di essere parte attiva nella cura delle ferite del territorio.La situazione è complessa. Oltre una decina di famiglie si trovano attualmente in una condizione di profonda incertezza, ospitate temporaneamente in strutture alberghiere, ma desiderose di ritornare alla normalità e di ripristinare la stabilità delle proprie vite. Queste famiglie, spesso lavoratori con radici profonde nel tessuto sociale e produttivo locale, necessitano di un alloggio stabile per poter continuare a svolgere le proprie attività e garantire la continuità del proprio sostentamento.Il Comune di Napoli ha previsto un contributo di autonoma sistemazione per le famiglie colpite, che varia dai 400 euro per un singolo componente a importi superiori in base alla composizione del nucleo familiare e alla presenza di anziani o persone con disabilità. Un’ulteriore incentivo è rappresentato dalle agevolazioni sull’IMU per i proprietari che decidessero di locare i propri immobili con canoni concordati, fino a un massimo di diciotto mesi. Tuttavia, l’aumento dei canoni di locazione riscontrato nell’area, contrasta con l’urgenza di trovare soluzioni abitative temporanee.Padre Carulli sottolinea l’importanza di superare l’individualismo e di abbracciare un modello di comunità basato sulla reciprocità e sulla responsabilità condivisa. L’appello non è solo un atto di carità, ma un invito a costruire una rete di solidarietà che rafforzi il tessuto sociale e promuova la resilienza di un territorio vulnerabile.Il recente decreto ministeriale relativo al Bradisismo prevede interventi mirati alla messa in sicurezza degli edifici danneggiati, auspicando che i tempi di attuazione siano rapidi e che le famiglie possano presto tornare nelle proprie abitazioni. La Caritas, attraverso la rete di sacerdoti e le Caritas parrocchiali di Bagnoli e Pozzuoli, continua a monitorare la situazione, offrendo supporto spirituale e materiale alle famiglie sfollate fin dalle prime ore dell’emergenza. Il vescovo Carlo Villano, in stretta collaborazione con la Diocesi, sta seguendo l’evolversi degli eventi sismici, mobilitando risorse a favore della popolazione. La speranza è che questo gesto di solidarietà possa contribuire a lenire le sofferenze e a ricostruire un futuro più sicuro e sereno per la comunità flegrea.