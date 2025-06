Bambino incastrato sullo scivolo: sequestro e interrogativi sulla sicurezza.

Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza degli spazi ludici urbani ha coinvolto un bambino di quattro anni e mezzo a Montella, in provincia di Avellino. Il piccolo, durante un momento di gioco in un parco pubblico, si è trovato in una situazione di pericolo, incastrato tra la struttura in legno e la lamiera di uno scivolo. L’incidente, apparentemente banale, ha evidenziato la potenziale pericolosità di attrezzature da gioco che necessitano di manutenzione e controlli rigorosi.La dinamica dell’accaduto ha visto la madre e la nonna del bambino tentare, senza successo, di liberarlo dalle spire della struttura. La loro disperata richiesta di aiuto ha prontamente mobilitato i Vigili del Fuoco, esperti nel gestire situazioni di emergenza e nel liberare persone intrappolate. L’intervento professionale ha permesso di estrarre il bambino, fortunatamente illeso, senza ulteriori conseguenze fisiche.La Polizia Municipale, presente sul posto, ha provveduto a disporre il sequestro preventivo dello scivolo, atto che testimonia la gravità dell’episodio e l’impegno delle autorità locali nel garantire la sicurezza dei cittadini. Il sequestro è una misura cautelativa volta a impedire l’utilizzo della struttura fino a quando non saranno effettuate verifiche approfondite.L’accaduto non si limita a un singolo episodio, ma innesca una riflessione più ampia sulla responsabilità della pubblica amministrazione nella gestione e manutenzione degli spazi dedicati al gioco e al divertimento dei bambini. L’area giochi, concepita come un luogo di svago e crescita, deve essere progettata e mantenuta con particolare attenzione alla sicurezza, tenendo conto dell’età e delle capacità dei bambini che la utilizzano.Sono in corso sopralluoghi accurati per valutare lo stato di sicurezza di tutte le attrezzature presenti nell’area giochi. Questi controlli mirano a individuare eventuali criticità e a implementare misure correttive, al fine di prevenire il verificarsi di nuovi incidenti. La sicurezza dei bambini è una priorità assoluta e richiede un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti, dalle autorità locali alle aziende produttrici di attrezzature da gioco, fino ai genitori, chiamati a vigilare sul corretto utilizzo degli spazi ludici. L’episodio di Montella rappresenta un campanello d’allarme che invita a una maggiore consapevolezza e a un’azione concreta per garantire un ambiente di gioco sicuro e accogliente per i più piccoli.