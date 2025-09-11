Baraonda Cafè: A Cercola, un bar per l’inclusione e la speranza.

A Cercola, alle porte di Napoli, si apre una finestra di speranza e inclusione: Baraonda Cafè, un bar che va oltre la semplice offerta di caffè, gelati e pasticceria.

Nato dalla Tam Cooperativa Sociale, Baraonda Cafè è un progetto ambizioso, un laboratorio di crescita personale e professionale per giovani con disabilità psichica e disturbi dello spettro autistico.

L’inaugurazione, prevista per il 13 settembre, rappresenta la concretizzazione di “Si può fare!”, un intervento finanziato dalla Regione Campania attraverso il Bando Autismo, volto a promuovere l’inserimento lavorativo e la piena cittadinanza di persone spesso marginalizzate.

Il cuore pulsante di Baraonda Cafè è costituito da un team variegato e prezioso.

Sei giovani, con differenti competenze e aspirazioni, affiancano un barman esperto, custode di saperi e tecniche, e un team educativo composto da operatrici e uno psicologo.

Rosario, in formazione come barista, incarna l’emozione e l’attesa di una nuova opportunità: “Mi sento emozionato, un po’ ansioso, ma soprattutto accolto.

Baraonda è un posto dove posso sentirmi a mio agio.

” Stefano, con la sua abilità nella grafica e nella gestione dei social media, trova in Baraonda uno spazio per esprimere la sua creatività e professionalità: “Non è solo un lavoro, è un luogo dove posso creare, comunicare, dare forma alle mie idee.

“Diana Nocerino, tutor dell’inserimento lavorativo, sottolinea l’importanza di un approccio empatico e personalizzato: “Ogni giorno è un’occasione per scoprire storie e significati nascosti.

Questo lavoro ci arricchisce profondamente, ci invita a riflettere e a migliorare come persone.

“Agostino Borroso, psicologo e coordinatore del progetto, definisce Baraonda come un “luogo di autonomia”, dove l’obiettivo primario è lo sviluppo delle competenze sociali e l’incoraggiamento di percorsi di vita indipendenti.

“Vogliamo creare un ambiente sereno e accogliente, dove ogni persona possa sentirsi valorizzata e supportata.

” Il progetto mira a trascendere la dimensione lavorativa per diventare un punto di riferimento per l’intera comunità, un luogo di incontro e scambio intergenerazionale, dove la diversità è celebrata e l’inclusione diventa realtà.

Baraonda Cafè non è solo un bar, ma un vero e proprio progetto sociale, un seme di speranza per un futuro più equo e inclusivo.

Il suo successo risiede nella capacità di creare connessioni umane autentiche e di abbattere le barriere che spesso separano le persone.