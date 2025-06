Benevento: Finta Sgombero per Denunciare la Crisi Palestinese

A Benevento, una campagna di sensibilizzazione inusuale e profondamente simbolica ha scosso la quiete urbana, portando alla ribalta la drammatica realtà palestinese. Il Collettivo autonomo pro-Palestina Hurriya, punto di riferimento per l’attivismo nel Sannio, ha orchestrato un’azione provocatoria e mirata: la disseminazione di false notifiche di sfratto, recapitandole direttamente nelle cassette postali dei residenti.La missiva, redatta con una cura quasi maniacale nel simulare un documento legale, intimava ai destinatari lo sgombero immediato delle proprie abitazioni, sia quelle di proprietà che quelle affittate, fissando una data di scadenza precisa: il 15 giugno. L’efficacia dell’azione risiedeva proprio nella sua capacità di evocare la paura e l’incertezza che quotidianamente affliggono i palestinesi.La rivelazione, contenuta in un breve paragrafo alla fine del documento, demistificava la finta comunicazione, spiegando che si trattava di un’azione volta a focalizzare l’attenzione su una crisi umanitaria di proporzioni globali. Il Collettivo Hurriya ha motivato il gesto come un atto necessario per contrastare l’inerzia e la disinformazione, un modo per far percepire, anche solo per un istante, l’angoscia della privazione della propria casa, un diritto fondamentale negato a milioni di persone.L’azione va oltre la semplice protesta: è un tentativo di generare empatia, di trasmettere un’esperienza tangibile della disperazione che accompagna l’espropriazione forzata, una pratica diffusa nei territori occupati. La fondazione continua di colonie israeliane in Cisgiordania, in violazione del diritto internazionale, alimenta un ciclo di violenza e ingiustizia che ha conseguenze devastanti sulla popolazione civile. Il Collettivo Hurriya non si limita a denunciare, ma invita all’azione. Per domenica prossima, è prevista una giornata dedicata alla Palestina Falastin Hurra, un evento che culminerà con un’assemblea pubblica. L’obiettivo è incoraggiare la partecipazione alla manifestazione nazionale del 21 giugno a Roma, un momento cruciale per amplificare le voci di chi lotta per la giustizia e l’autodeterminazione. Si tratta di un appello alla mobilitazione, un richiamo a non restare indifferenti di fronte alla sofferenza di un intero popolo. L’azione a Benevento è solo un tassello di un impegno più ampio, un monito a non dimenticare la Palestina e la sua lotta per la libertà.