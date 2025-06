Benevento: Nasce Laboratorio di Ricerca sulla Stregoneria Storica

Nascita a Benevento del Laboratorio di Ricerca Avanzata sulla Stregoneria Storica: Un’Analisi Multidisciplinare per Decostruire Leggende e Riscrivere la MemoriaNell’aula magna dell’Università Giustino Fortunato, a Benevento, si è inaugurato ufficialmente un’iniziativa di portata significativa: il Laboratorio di Ricerca Avanzata sulla Stregoneria Storica. L’evento, che ha visto la partecipazione del rettore Giuseppe Acocella, del direttore del Centro di Ricerca e Applicazione Tecnologica sulla Didattica e sul Patrimonio Vulturale, Mario Collarile, e delle autorità locali, rappresenta un punto di svolta nell’approccio accademico a un fenomeno complesso e spesso distorto dalla narrazione popolare e dai pregiudizi culturali.La genesi del laboratorio nasce da un processo di riflessione e collaborazione, frutto di un dialogo aperto con la comunità scientifica e culturale impegnata nello studio delle tematiche legate alla stregoneria. L’obiettivo primario è riconfermare il ruolo centrale di Benevento, città storicamente associata alla figura della strega, come polo di eccellenza nella ricerca e nell’analisi critica di questo intricato patrimonio culturale.Per lungo tempo, la caccia alle streghe è stata relegata ai margini degli studi storici, considerata un episodio marginale e poco significativo. Oggi, in un contesto storico e sociale profondamente mutato, l’Università Fortunato ha deciso di offrire a questo capitolo doloroso del passato la dovuta dignità e riconoscimento, affrancandolo da interpretazioni superficiali e semplificative. L’istituzione di questo laboratorio non è dunque un mero esercizio accademico, ma un atto di giustizia storica che mira a restituire voce e dignità a coloro che furono vittime di persecuzioni ingiuste.Il Laboratorio si propone di creare una piattaforma multidisciplinare che aggreghi i migliori esperti a livello nazionale e internazionale nel campo della storia della stregoneria, dell’antropologia, della sociologia e di altre discipline pertinenti. Il metodo di ricerca sarà fondato sull’incrocio di fonti documentarie d’archivio con le tradizioni orali, le testimonianze antropologiche e le analisi sociologiche, al fine di costruire una comprensione scientificamente rigorosa e complessa di un fenomeno che spesso è stato banalizzato e distorto dai media e dalla cultura popolare.Un elemento cruciale dell’approccio del Laboratorio è la decostruzione dello stereotipo legato a Benevento, città erroneamente percepita come il cuore di un culto diabolicamente radicato. Attraverso una ricerca approfondita e un’analisi critica, il laboratorio mira a liberare la città da questa etichetta infamante e a restituire una narrazione più accurata e sfumata della sua storia.A guidare la ricerca scientifica è un Comitato di esperti di elevata competenza, composto da figure di spicco nel panorama accademico internazionale. Oltre ai diretti interessati del centro di ricerca universitario, il Comitato include nomi illustri come Vincenzo Lavenia (Università di Bologna), Marina Montesano (Università di Messina), Matteo Duni (Syracuse University in Florence), Michaela Valente (Università di Roma La Sapienza), Owen Davies (University of Hertfordshire), Paolo Palumbo (Università Giustino Fortunato/SSML Internazionale), Alessio Guasco (Università Giustino Fortunato), Giuseppe Maccauro (Università Giustino Fortunato), Claudio Corvino (antropologo), Paolo Portone (Centro Insubrico Ricerche Etnostoriche), Debora Moretti (University of Hertfordshire), Francesca Vera Romano (Università La Sapienza). Un Comitato Organizzativo, guidato da Paolo Portone, coordina le attività del laboratorio, assicurando la coerenza e l’efficacia delle iniziative di ricerca e divulgazione.Il Laboratorio di Ricerca Avanzata sulla Stregoneria Storica si configura, quindi, come un progetto ambizioso e innovativo, volto a promuovere una comprensione più profonda e accurata di un fenomeno complesso e spesso frainteso, contribuendo a riscrivere la memoria collettiva e a promuovere una cultura della tolleranza e del rispetto per la diversità.