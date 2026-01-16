Bianchini, SSC Napoli Premiata a Tuttohotel per la Promozione del Territorio

Durante la sesta edizione di Tuttohotel, prestigiosa fiera che funge da punto di riferimento per il settore dell’ospitalità e del turismo, Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business della SSC Napoli, ha ricevuto il Premio per la Promozione del Territorio.

Il riconoscimento, conferito nel contesto solenne dei Tuttohotel Awards, celebra annualmente le figure di spicco e le eccellenze del Centro-Sud Italia, riconosciute per la loro leadership, visione strategica e l’impegno nella valorizzazione del patrimonio territoriale attraverso l’ospitalità e il turismo.

L’assegnazione a Bianchini, legato alla celebrazione del quarto scudetto del Napoli, riflette un approccio innovativo e lungimirante alla promozione del territorio.

Più che una semplice festa sportiva, l’evento del maggio 2025 sul Lungomare Caracciolo si è configurato come un’esperienza culturale e identitaria di portata globale, un vero e proprio spettacolo che ha proiettato Napoli in una luce inedita.

La motivazione ufficiale del premio sottolinea la capacità di Bianchini di trasformare un’esplosione di passione popolare in un’opera d’arte organizzativa, un connubio magistrale tra l’entusiasmo calcistico e la bellezza paesaggistica.

La sfilata dei bus scoperti, accolta da un mare di oltre duecentomila tifosi, è stata orchestrata con precisione e attenzione alla sicurezza, elevando l’evento a standard internazionali e consolidando l’immagine di Napoli come città all’avanguardia, ricca di stile e di un’autentica passione.

Questo successo, tuttavia, non è un evento isolato.

Esso si inserisce in un contesto più ampio di impegno della SSC Napoli verso la comunità e il territorio.

L’imminente celebrazione del centenario del club rappresenta un’ulteriore opportunità per rafforzare questo legame, perpetuando un modello di sviluppo turistico sostenibile che mette al centro la valorizzazione delle radici culturali, del patrimonio artistico e dell’identità napoletana.

L’evento, pertanto, simboleggia un nuovo paradigma di promozione territoriale, dove lo sport, l’arte, la cultura e l’accoglienza si fondono per creare un’esperienza unica e memorabile, capace di generare un impatto positivo sull’economia locale e sulla reputazione internazionale della città.