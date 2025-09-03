Biglietteria Giugliano-Foggia: ordinanza restrittiva per la sicurezza

Ordinanza interdittiva relativa alla biglietteria per la partita Giugliano – Foggia, valida per il Campionato Nazionale di Lega Pro – Serie C girone C, in programma il 6 settembre 2025 allo stadio De Cristofaro di Giugliano in Campania: disposizioni urgenti per la salvaguardia dell’ordine pubblico.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, con la presente ordinanza, recependo e condividendo le valutazioni tecniche formulate dalla Questura, ha disposto la sospensione temporanea della vendita di biglietti per l’incontro calcistico Giugliano – Foggia.

Tale misura, di natura precauzionale e giustificata dall’imperativo della sicurezza pubblica, limita l’accesso all’evento ai soli residenti non appartenenti alla provincia di Foggia.

La decisione non è frutto di una valutazione superficiale, ma si basa su un’analisi approfondita dei rischi potenziali, che emerge chiaramente dalla valutazione della Questura.

Questa ha evidenziato come la storica e accesa rivalità tra le due tifoserie, alimentata da dinamiche complesse e radicate nel tessuto sociale, rappresenti un elemento di elevata criticità.

Tale rivalità, spesso sfociata in episodi di disordini e violenza in precedenti incontri, suggerisce un rischio concreto di escalation durante l’evento del 6 settembre.

L’ordinanza si inserisce in un contesto più ampio di gestione dei rischi connessi alle manifestazioni sportive, un’area delicata in cui l’autorità prefettizia ha la responsabilità primaria di garantire la sicurezza di persone e beni.

La presenza di un elevato numero di tifosi provenienti dalla provincia di Foggia, data la forte passione calcistica e la potenziale presenza di elementi con precedenti penali, amplificherebbe considerevolmente le difficoltà operative per le forze dell’ordine.

La decisione, pertanto, si configura come un intervento mirato a prevenire il verificarsi di potenziali disordini, garantendo al contempo la possibilità per i residenti di Giugliano e del resto della provincia di assistere all’evento sportivo.

L’ordinanza mira a contenere le dinamiche di aggregazione incontrollata e a limitare la possibilità di comportamenti violenti o intimidatori.

Si sottolinea che la misura è temporanea e circoscritta all’evento specifico, e che la sua applicazione è finalizzata alla salvaguardia dell’ordine pubblico e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

L’autorità prefettizia rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni, rimanendo vigile e pronta ad adottare ulteriori misure qualora la situazione lo richiedesse, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi fondamentali di garanzia dei diritti.

La decisione è presa nell’interesse superiore della comunità e con l’obiettivo di assicurare una manifestazione sportiva sicura e serena.