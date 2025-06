Bisaccia: Colpiti gli ATM con la tecnica della marmotta

Nel cuore della provincia di Avellino, a Bisaccia, un atto di vandalismo e furto congegnerato ha inferto un colpo alla tranquillità del piccolo centro irpino. Un sofisticato metodo, riconducibile alla tecnica della cosiddetta “marmotta” – un termine gergale per descrivere un dispositivo esplosivo rudimentale impiegato per danneggiare le casse bancomat e sottrarre il denaro contenuto – ha preso di mira l’ATM dell’Ufficio Postale, in via Roma.L’evento, verificatosi nelle prime ore del mattino, poco prima delle cinque, si è manifestato con un violento boato che ha risuonato per le vie cittadine, destando la popolazione e attirando l’attenzione delle autorità competenti. Il fragore, amplificato dalla quiete dell’alba, ha testimoniato la potenza distruttiva dell’ordigno utilizzato, un segnale inquietante di un’azione criminale mirata e premeditata.Immediatamente allertati, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi si sono recati sul luogo dell’accaduto, prontamente avviando un’approfondita indagine. La scena presentava un quadro desolante: il bancomat era ridotto a un ammasso di rottami metallici, testimonianza della violenza con cui è stato attaccato. L’indagine si concentra ora sull’analisi meticolosa delle riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L’obiettivo è ricostruire l’intera sequenza degli eventi, identificando i responsabili e tracciando le loro possibili vie di fuga. Si presume che i malviventi abbiano agito con una certa preparazione, scegliendo con cura il bersaglio e pianificando la loro azione. L’utilizzo della tecnica della “marmotta” suggerisce una certa dimestichezza con l’esplosivi, anche se di fortuna, e una conoscenza delle vulnerabilità degli ATM.Al momento, l’ammontare del denaro sottratto è ancora da quantificare. I tecnici del laboratorio analisi dei Carabinieri, esperti in ricostruzione di scene del crimine, stanno lavorando per determinare con precisione i danni subiti dal bancomat e per recuperare eventuali tracce utili all’identificazione dei responsabili. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli ATM e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione, non solo attraverso l’installazione di sistemi di allarme più sofisticati, ma anche attraverso una maggiore sorveglianza e una più efficace collaborazione tra le forze dell’ordine e gli istituti finanziari. La comunità di Bisaccia, scossa da questo atto di vandalismo, attende con ansia l’arresto dei colpevoli e il ripristino della serenità perduta.