Boccia contro i media: denuncia e accuse di complice

L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia ha reagito con una formale denuncia mediatica, annunciando l’avvio di azioni legali contro diverse testate giornalistiche e singoli professionisti dell’informazione accusati di diffondere narrazioni distorte e ingannevoli sulla sua figura. La denuncia è presentata come risposta a una campagna diffamatoria percepita come una persecuzione sistematica, alimentata da un clima pubblico pregiudizievole e privo di fondamento.La vicenda si intreccia con un’indagine in corso da parte della Procura di Napoli, che vede l’imprenditrice indagata per presunti reati di falsità ideologica, truffa e appropriazione indebita di valori altrui, in relazione al percorso accademico e alla tesi di laurea in economia. Boccia contesta aspramente la rappresentazione mediatica, denunciando un tacito accordo nel silenziare le sue denunce relative a presunte irregolarità nell’utilizzo di fondi pubblici.La denuncia si eleva a una critica radicale del ruolo della stampa, accusata di trasformarsi in uno strumento di attacco selettivo. L’imprenditrice lamenta un’assenza di equilibrio informativo, in contrasto con una copertura mediatica aggressiva nei suoi confronti. In particolare, sottolinea l’omissione di informazioni cruciali riguardanti un’indagine per stalking, tuttora in corso, che la vede vittima e coinvolge Gennaro Sangiuliano. Questa assenza di approfondimento, secondo Boccia, rivela una preferenza per la spettacolarizzazione e la ricerca del sensazionalismo a scapito dell’accuratezza e dell’imparzialità.L’affermazione “Se la libertà di stampa si esercita solo quando fa comodo ai potenti, allora non è più libertà, ma complicità” rappresenta il culmine della sua argomentazione, esprimendo una profonda disillusione nei confronti del sistema informativo. Boccia spera che l’avvio delle azioni legali possa innescare un cambiamento di rotta, spingendo i media a confrontarsi con la verità nascosta e a garantire una rappresentazione più equa e completa dei fatti, liberandosi da possibili condizionamenti esterni e privilegiando l’interesse pubblico. La sua speranza è che si manifesti il coraggio di raccontare anche ciò che fino ad ora è stato deliberatamente omesso, al fine di ristabilire un equilibrio informativo e ripristinare la sua reputazione.