Buonissimi 2025: Sapori e Speranza per l’Oncologia Pediatrica

Buonissimi: Una Sinfonia di Sapori e Speranza per l’Oncologia PediatricaIl 23 giugno, il Marina d’Arechi – Port Village di Salerno si trasformerà in un vibrante crocevia di passione, gusto e generosità con l’edizione 2025 di “Buonissimi”, l’annuale evento benefico a sostegno della ricerca scientifica in oncologia pediatrica. Giunto alla sua settima edizione, Buonissimi non è semplicemente una festa, ma un potente motore di speranza che alimenta progressi cruciali nella lotta contro le patologie oncologiche che colpiscono i più giovani.L’iniziativa, curata con dedizione da Paola Pignataro e Silvana Tortorella, vede la partecipazione di volti noti della scena locale, come Pippo Pelo e Adriana Petro di Radio Kiss Kiss, e dell’acclamata opinionista Rossella Erra, a testimonianza dell’impegno collettivo verso questa nobile causa. La serata, che avrà inizio alle ore 20:30, si preannuncia un’esperienza multisensoriale, un vero e proprio viaggio culinario che celebra l’eccellenza del territorio campano.L’Associazione Open OdV – Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma, cuore pulsante dell’evento, rinnova il suo impegno a finanziare progetti di ricerca all’avanguardia. L’approccio si focalizza sulla medicina personalizzata e innovativa, esplorando nuove frontiere come l’editing genomico – una tecnica rivoluzionaria che permette di modificare il DNA per correggere difetti genetici alla base delle malattie – e l’impiego di terapie biologiche avanzate, che sfruttano il potere del sistema immunitario per combattere le cellule tumorali.Buonissimi 2025 vedrà la partecipazione di una straordinaria élite del mondo enogastronomico: chef pluripremiati, maestri pizzaioli che incarnano l’arte della pizza napoletana, friggitorie artigianali, paninoteche gourmet, abili maestri pasticcieri, produttori agricoli di eccellenza, viticoltori che custodiscono antiche tradizioni, birrifici artigianali che creano elisir unici e bartender creativi. L’obiettivo è offrire un’ampia vetrina delle risorse enogastronomiche regionali, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.Anna Maria Alfani, presidente dell’Associazione Open OdV, sottolinea come Buonissimi rappresenti un momento di gioia condivisa, intriso di un messaggio profondo: investire nella ricerca scientifica è un atto d’amore verso i bambini, un passo fondamentale per garantire loro cure sempre più mirate ed efficaci. La generosità dei sostenitori permette di alimentare studi cruciali, aprendo nuove prospettive di guarigione e migliorando significativamente la qualità della vita dei giovani pazienti.Mario Capasso, coordinatore scientifico del progetto finanziato da Buonissimi, evidenzia l’importanza di una ricerca continua e multidisciplinare. Gli sforzi sono concentrati sullo sviluppo di strategie terapeutiche sempre più precise, come l’immunoterapia – un approccio innovativo che stimola il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule tumorali – e la medicina di precisione, che personalizza il trattamento in base alle caratteristiche genetiche individuali del paziente. La collaborazione con centri di ricerca internazionali è un elemento chiave per accelerare i progressi scientifici.Agostino Gallozzi, presidente di Marina d’Arechi, esprime la sua felicità nell’accogliere nuovamente l’evento, sottolineando l’importanza di unire forze per sostenere la ricerca e promuovere il territorio. La serata si preannuncia un’occasione unica per celebrare il legame tra gastronomia, solidarietà e bellezza paesaggistica.Paola Pignataro e Silvana Tortorella ribadiscono la passione e l’impegno che animano l’organizzazione di Buonissimi, considerandolo un progetto stimolante e un’opportunità per coinvolgere un numero crescente di amici e aziende. La presenza di Roberto Jannelli e Rosario Augusto per il dopocena sulla Terrazza, con la musica di Marco Rovezzi, Paolo Gravina e Carlo Gravina, arricchisce ulteriormente l’esperienza. Mirko Coppola e Emiliano Esposito cureranno l’atmosfera del finale, assicurando un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Buonissimi è molto più di un evento: è un atto di speranza, un inno alla vita e un impegno concreto per un futuro più sano per i bambini.