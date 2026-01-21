Caivano, inseguimento choc: droga e telecamere al lavoro

Nel cuore di Caivano, una serata ordinaria si incrina quando un carabiniere, in borghese e libero dal servizio attivo, intercetta una dinamica sospetta nei pressi dell’edificio comunale.

La sua attenzione è catturata da una Fiat Panda che, dopo essersi immobilizzata, favorisce l’avvicinamento di un giovane intento in una perquisizione insolita all’interno di un contenitore per rifiuti.

L’immediata richiesta di allontanamento rivolta al terzo individuo rivela una complessità inattesa: la presenza del carabiniere, nonostante l’abbigliamento civile, non sfugge all’intuito dei due occupanti l’autovettura.

La reazione è fulminea: la Panda si lancia in una rocambolesca fuga, trascinando con sé il terzo soggetto coinvolto.

La perquisizione frettolosa, però, lascia dietro di sé una traccia significativa: 91 grammi di cocaina, una quantità di sostanza stupefacente che suggerisce una più ampia operazione di spaccio.

La comunicazione immediata alla centrale operativa innesca una serie di azioni coordinate.

I carabinieri della stazione di Caivano mobilitano tutte le risorse disponibili, attivando un controllo capillare del territorio e concentrandosi sull’analisi del sistema di videosorveglianza comunale, una rete tecnologica avanzata che monitora costantemente le vie cittadine.

La collaborazione in tempo reale con gli operatori che gestiscono le immagini consente di seguire le traiettorie dell’utilitaria in fuga, trasformando le telecamere in occhi vigili.

La ricerca si conclude con un inseguimento serrato che culmina nell’intercettazione della Fiat Panda.

A bordo, due individui: un uomo di 33 anni residente a Caivano e un giovane di 24 anni originario di Crispano, entrambi figure già note alle autorità per precedenti contatti con le forze dell’ordine.

L’arresto dei due segna un passo avanti nell’indagine, ma solleva anche interrogativi sulla loro rete di contatti e sui ruoli ricoperti all’interno dell’organizzazione criminale.

Durante la perquisizione dell’autovettura, i militari rinvenivano anche la somma di 755 euro, denaro presumibilmente ricavato dall’attività illecita.

Il sequestro della contante rappresenta un indizio importante per ricostruire i flussi finanziari legati al traffico di stupefacenti.

L’operazione, tuttavia, non si conclude con gli arresti.

L’identificazione e la cattura del terzo individuo, il giovane che stava perlustrando il cestino, diventano la priorità assoluta.

La caccia al complice si fa implacabile, alimentata dalla necessità di smantellare completamente la filiera dello spaccio e di assicurare alla giustizia tutti i responsabili.

L’episodio mette in luce, inoltre, la crescente importanza dei sistemi di videosorveglianza come strumento di deterrenza e di indagine nella lotta contro la criminalità organizzata, sottolineando al contempo l’importanza della vigilanza civica e della collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.