Calcio Campano: FIGC e Cardarelli per la Salute dei Dilettanti

Un Nuovo Modello di Cura e Prevenzione per il Calcio Dilettantistico Campano: Nascita di una Convenzione Innovativa tra FIGC e AORN CardarelliUn’iniziativa senza precedenti segna un punto di svolta per la tutela della salute dei calciatori campani: la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Campania, ha siglato una storica convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Cardarelli di Napoli.

Questo accordo, primo in Italia nel suo genere, rappresenta un modello di collaborazione tra istituzioni sportive e sanitarie, focalizzato sulla fornitura di cure specialistiche e programmi di prevenzione per i tesserati.

Il Comitato Regionale Campania, con un tessuto sportivo vibrante composto da circa 70.000 iscritti e un’imponente presenza di 1500 partite settimanali, assume un ruolo cruciale nel panorama calcistico nazionale.

La partnership con il Cardarelli, ospedale di rilevanza nazionale, mira a superare le tradizionali barriere tra ortopedia traumatologica e cardiologia, offrendo una gestione integrata e multidisciplinare per affrontare le problematiche specifiche legate alla pratica sportiva agonistica e non.

L’accordo non si limita alla gestione delle lesioni traumatiche, ma estende la sua attenzione alle patologie cardiovascolari di secondo livello, elementi spesso sottovalutati ma potenzialmente gravi per la salute degli atleti.

L’AORN Cardarelli, attraverso il suo personale specialistico e tecnico, garantirà l’assistenza a valle delle attività istituzionali, evitando sovrapposizioni con le liste di attesa e assicurando un accesso tempestivo e appropriato alle cure.

Il Direttore Generale dell’ospedale Cardarelli, Antonio d’Amore, ha sottolineato con orgoglio l’impegno dell’azienda sanitaria nel diventare un punto di riferimento non solo per la cura, ma anche per la prevenzione.

Ha evidenziato come la convenzione rappresenti un investimento nel futuro del movimento calcistico dilettantistico, un motore di aggregazione sociale e crescita personale.

L’obiettivo primario è quello di tutelare la salute degli atleti, consentendo loro di perseguire le proprie aspirazioni sportive senza che gli infortuni ne compromettano il percorso.

Carmine Zigarelli, Presidente della FIGC Campania, ha evidenziato l’importanza della collaborazione con strutture sanitarie competenti, sottolineando la necessità di raccogliere dati precisi sugli infortuni più frequenti per sviluppare strategie di prevenzione mirate.

L’accordo si pone quindi come un’opportunità per affinare le pratiche sportive e promuovere la salute dei calciatori.

La convenzione si propone di fornire cure di alta qualità in ortopedia traumatologica e cardiologia, garantendo un punto di riferimento certo per i tesserati.

La presenza di figure chiave come Ciro Mauro (Direttore UOC Cardiologia), Gennaro Esposito (Responsabile Servizio di Alta Specializzazione in Traumatologia dello Sport) e Sergio Roncelli (Presidente del CONI Campania) testimonia l’importanza e l’ampiezza del progetto.

L’iniziativa, supportata dall’Unione Stampa Sportiva Italiana e dalla stampa nazionale, segna un passo avanti significativo nella tutela della salute e del benessere degli atleti campani.

Si tratta di un investimento nel futuro dello sport, che valorizza il talento e promuove la sicurezza dei suoi protagonisti.