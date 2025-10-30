Cambio al comando dei Carabinieri a Ischia: Giangrande subentra a Laganà

Il testimone del comando della Compagnia Carabinieri di Ischia passa dal Capitano Tiziano Laganà al Capitano Giuseppe Giangrande, in un passaggio di consegne che segna un nuovo capitolo nella storia della sicurezza dell’isola.

Il Capitano Laganà, dopo tre anni di servizio proficuo e intenso, assume il ruolo di Comandante della Compagnia di Napoli Poggioreale, portando con sé l’esperienza maturata in un contesto insulare complesso e dinamico.

Il Capitano Giangrande, erede di una tradizione militare radicata, incarna la continuità e la preparazione dell’Arma dei Carabinieri.

La sua figura è illuminata da un’eredità familiare: figlio e nipote di carabinieri, ha scelto di seguire le orme dei suoi predecessori, abbracciando una carriera al servizio dello Stato.

Il percorso formativo del Capitano Giangrande è un solido fondamento per l’incarico che assume: ha frequentato con successo l’Accademia e la Scuola Ufficiali, acquisendo competenze e valori imprescindibili per un ruolo di responsabilità.

Questo è il suo primo comando di Compagnia, un traguardo significativo che attesta le sue capacità e il suo potenziale.

Prima di approdare a Ischia, il Capitano Giangrande ha ricoperto incarichi impegnativi, mettendo a frutto le sue doti di leadership e la sua profonda conoscenza del territorio.

La guida del Nucleo Radiomobile di Corleone, con le sue specificità operative e le sfide legate alla sicurezza pubblica, lo ha temprato e formato.

Successivamente, il servizio a Roma, prima nel cuore pulsante di Piazza Venezia e poi nel Nucleo Operativo di Roma Centro, gli ha offerto una visione ampia e strategica delle dinamiche operative e delle esigenze di sicurezza in un contesto urbano complesso.

L’approdo a Ischia rappresenta una nuova sfida per il Capitano Giangrande, che dovrà confrontarsi con le peculiarità di un territorio insulare, caratterizzato da un turismo significativo, da una forte identità locale e da esigenze di sicurezza specifiche.

La sua esperienza pregressa, la sua preparazione e la sua visione strategica saranno elementi chiave per garantire la sicurezza dei cittadini, prevenire la criminalità e mantenere l’ordine pubblico, in un contesto territoriale unico e prezioso come quello ischitano.

Il cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Ischia si configura dunque non solo come un passaggio di consegne formale, ma come un momento di transizione verso una nuova fase di impegno e di collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità isolana.