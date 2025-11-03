Campania al voto: Legambiente lancia Voto Verde

“Voto Verde: Campania al Bivio” è il titolo dell’iniziativa di Legambiente, una risposta concreta all’aumento preoccupante dell’astensionismo e un appello alla responsabilità civica in vista delle prossime elezioni regionali campane.

Più che una semplice campagna, si propone come un laboratorio di democrazia partecipata, un luogo di ascolto attivo e di confronto diretto tra cittadini, associazioni e potenziali amministratori.

L’idea centrale ruota attorno a una serie di eventi itineranti, che animeranno i mercati, le piazze e i quartieri della regione.

Al cuore di questi incontri, si ergono delle urne trasparenti, simboli tangibili della trasparenza e dell’apertura che Legambiente auspica nella politica.

Non si tratta di urne elettorali, bensì di contenitori per la voce dei cittadini, per le loro priorità, per le loro speranze per il futuro della Campania.

Ogni cittadino, invitato a partecipare attivamente, troverà a disposizione post-it di diversi colori, ciascuno associato a una tematica cruciale per la sostenibilità ambientale e sociale della regione.

Dal verde smeraldo della mobilità sostenibile, che mira a decongestionare le città e a ridurre l’inquinamento atmosferico, al blu intenso dell’energia rinnovabile, fondamentale per liberarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili, fino al rosso fuoco della lotta all’ecomafia, un cancro che corrode il territorio e soffoca lo sviluppo.

Non mancheranno il giallo oro delle bonifiche, essenziali per restituire dignità a suolo contaminato, e l’arancione acceso per contrastare lo smog, una minaccia invisibile per la salute dei cittadini.

Il gesto di scegliere un colore e inserire il proprio post-it nell’urna rappresenta un atto di voto simbolico, un modo per esprimere le proprie istanze e per sollecitare i candidati a prendere posizione sui temi cruciali per la transizione ecologica.

Le segnalazioni raccolte, un vero e proprio termometro del sentire popolare, saranno poi formulate in un documento ufficiale e consegnate a tutti i candidati, affinché si assumano impegni concreti e misurabili.

“Voto Verde: Campania al Bivio” non è una campagna elettorale a favore di un singolo candidato, ma un invito a eleggere un futuro più verde, più giusto e più sostenibile per la Campania.

È un appello alla partecipazione attiva, un monito contro l’apatia e l’astensionismo, un’occasione per riscoprire il valore della democrazia e per costruire insieme un futuro migliore per le prossime generazioni.

Legambiente si pone come facilitatore, come voce amplificatrice delle istanze della cittadinanza, convinta che solo attraverso un voto consapevole e responsabile si possa affrontare con successo le sfide ambientali, sociali ed economiche che attendono la nostra regione.