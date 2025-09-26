Campania: Attesa di un programma, fine al circo politico.

La scena politica campana si presenta attualmente in uno stato di sospensione, caratterizzata da una carenza di chiarezza e una mancanza di delineamento programmatico che ricordano, come sottolinea il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, più un circo equestre che una campagna elettorale seria.

L’assenza di figure candidate e la nebulosità delle intenzioni all’interno del centrodestra impongono una riflessione più ampia sul processo decisionale e sulla capacità di proiezioni future.

L’attesa di un programma politico concreto, capace di tradursi in azioni concrete a sostegno dei segmenti più vulnerabili della società campana – famiglie, giovani, imprese, donne, disoccupati – rappresenta un punto cruciale.

Il Presidente De Luca esprime esplicitamente la sua posizione di astensione, affermando di non poter appoggiare candidature prive di una visione chiara e definita.

Questa attesa non è un semplice rinvio, ma una condizione necessaria per garantire un sostegno politico significativo e responsabile.

La richiesta di un programma politico non si limita alla mera elencazione di obiettivi, ma implica una profonda analisi delle sfide che la regione si trova ad affrontare.

È necessario definire strategie innovative per stimolare la crescita economica, favorire l’occupazione giovanile, sostenere le imprese locali, promuovere l’inclusione sociale e garantire la tutela delle fasce più deboli della popolazione.

La mancanza di chiarezza non è un problema isolato, ma riflette una più ampia crisi di leadership e di visione all’interno del centrodestra.

L’assenza di un progetto politico definito rischia di compromettere la credibilità del movimento e di allontanare gli elettori, sempre più disillusi dalla politica tradizionale.

La posizione assunta dal Presidente De Luca, pur criticabile da alcuni come una forma di cautela eccessiva, può essere interpretata anche come un segnale di responsabilità e di impegno nei confronti della comunità.

Attendere un programma concreto, invece di appoggiare candidature superficiali o opportunistiche, significa anteporre l’interesse generale alla logica della convenienza politica.

La situazione attuale impone una riflessione più ampia sul ruolo della politica e sulla necessità di un rinnovamento profondo del modo di fare politica.

È necessario superare le divisioni ideologiche e i personalismi per affrontare le sfide del futuro con coraggio, competenza e visione.

La Campania merita un futuro di crescita, prosperità e inclusione, e per raggiungerlo è fondamentale partire da una base solida di valori, principi e obiettivi condivisi.

Il circo, come metafora, deve cedere il passo alla concretezza di un progetto per il bene comune.