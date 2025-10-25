Campania, elezioni regionali: un quadro politico frammentato

Le operazioni di presentazione delle liste per le elezioni regionali campane, previste per il 23 e il 24 novembre, si sono ufficialmente concluse presso la sede del Tribunale di Napoli.

Il panorama elettorale che emerge è caratterizzato da un’articolata frammentazione, riflettendo le dinamiche complesse e stratificate della politica regionale.

Ventiquattro formazioni politiche hanno formalizzato la loro candidatura, delineando uno scenario competitivo che va ben oltre il tradizionale bipolarismo.

La sfida per la leadership si proietta principalmente tra due figure: Roberto Fico, sostenuto da un ampio fronte di forze di centrosinistra, ed Edmondo Cirielli, appoggiato da un’ampia coalizione di centrodestra.

Il sostegno a Fico si concretizza in un’ampia rete che include il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, e una serie di liste civiche e correnti interne al centrosinistra.

Tra queste spicca la civica ‘Fico Presidente’, un tentativo esplicito di capitalizzare l’eredità politica del precedente governatore, Vincenzo De Luca, attraverso la lista ‘A Testa Alta’.

Si segnalano inoltre ‘Noi di Centro – Noi Sud’, un’inclusione che rivela influenze provenienti dall’area politica guidata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ‘Avanti Campania’, un’espressione di convergenza tra socialisti e repubblicani, e ‘Casa Riformista’, che ambisce a rappresentare una corrente più progressista all’interno del fronte di centrosinistra.

Il centrodestra, guidato da Cirielli, presenta una coalizione altrettanto vasta e diversificata.

La presenza di partiti consolidati come Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega è affiancata da formazioni minori come Noi Moderati, l’Unione di Centro, la Democrazia Cristiana (con la presenza significativa di sostegno da parte di Bruno Rotondi) e una lista dedicata ai Pensionati e Consumatori, elementi che testimoniano la volontà di intercettare un elettorato ampio e variegato.

La civica ‘Cirielli Presidente’ riflette l’ambizione di costruire un consenso trasversale, cercando di superare le divisioni ideologiche.

A completare il quadro, quattro formazioni si presentano come alternative ai candidati principali.

Queste liste, espressione di aspirazioni indipendenti e di proposte alternative, includono ‘Per – per le persone e la comunità’ (che sostiene la candidatura di Nicola Campanile), ‘Campania Popolare’ (a sostegno di Giuliano Granato), ‘Forza del Popolo’ (che appoggia Carlo Arnese) e la lista a sostegno di Stefano Bandecchi.

La loro presenza, seppur con probabilità ridotte di incidere significativamente sul risultato finale, contribuisce a rendere più complesso e stimolante il dibattito elettorale, introducendo temi e prospettive che potrebbero altrimenti rimanere marginali.

La composizione delle liste riflette, in definitiva, la pluralità di voci e interessi che animano la società campana, e preannuncia una campagna elettorale intensa e ricca di sfumature.