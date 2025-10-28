Campania: Fico al comando, una sfida per il futuro sostenibile.

La sfida amministrativa che attende la coalizione di centrosinistra in Campania, con Roberto Fico candidato alla presidenza, non si configura semplicemente come una prosecuzione del percorso già intrapreso.

Si tratta di un’occasione per affinare le politiche, superare le criticità emerse e proiettare la regione verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

Come sottolinea il segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, la solida esperienza decennale di governance, fondata su un approccio pragmatico e orientato ai risultati, costituisce un solido punto di partenza.

Tuttavia, la mera riproposizione di azioni già implementate risulterebbe insufficiente.

L’evoluzione del contesto socio-economico globale e le sfide poste dai cambiamenti climatici, dall’invecchiamento della popolazione alla transizione digitale, impongono una rielaborazione strategica degli interventi.

È necessario un’analisi approfondita dei fabbisogni emergenti, con particolare attenzione ai territori marginali e alle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’impegno per l’ambiente, fin qui una priorità, deve tradursi in politiche concrete di decarbonizzazione, incentivando l’energia rinnovabile, promuovendo l’economia circolare e tutelando la biodiversità.

Il sistema sanitario, cruciale per il benessere dei cittadini, richiede un investimento costante in personale, tecnologie e innovazione, garantendo l’equità nell’accesso alle cure e la prevenzione delle malattie.

Le infrastrutture, tradizionalmente un punto di forza della regione, devono essere potenziate con un’ottica di sviluppo sostenibile, migliorando la connettività, la mobilità e la resilienza del territorio.

Le politiche sociali, pilastro fondamentale della governance regionale, devono essere rafforzate con misure innovative a sostegno delle famiglie, dei giovani e degli anziani, promuovendo l’occupazione, l’istruzione e la cultura.

L’attenzione alle politiche per la natalità e il sostegno alle donne, madri e lavoratrici, rappresenta un investimento nel futuro della regione.

La Campania, con la sua storia, la sua cultura e il suo potenziale, può e deve svolgere un ruolo propulsivo nell’alternativa politica a livello nazionale.

L’esperienza positiva di gestione regionale, basata sulla competenza, la trasparenza e la partecipazione, può offrire un modello di governance che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini e costruire un futuro più giusto, prospero e sostenibile per l’Italia intera.

Il percorso è impegnativo, ma la Campania è pronta a raccogliere la sfida, portando avanti un progetto di sviluppo che coniughi progresso economico, equità sociale e tutela dell’ambiente.