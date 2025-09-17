Campania: ITS, Tre Corsi Innovativi per il Futuro del Lavoro

Campania: Tre Percorsi ITS Innovativi per Proiettare i Giovani nel Futuro del LavoroLa Fondazione ITS NewtechSI Academy, polo di eccellenza nella formazione tecnica superiore orientata ai servizi per le imprese, lancia tre nuove opportunità formative gratuite per i giovani campani.

Queste iniziative mirano a colmare un divario cruciale nel mercato del lavoro, fornendo competenze specialistiche e un’esperienza pratica che facilitino l’ingresso nel mondo professionale.

I corsi, finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso i Fondi comunitari PNRR, si propongono di rispondere alla crescente domanda di figure professionali qualificate in settori strategici.

Il primo percorso, “Modelli Organizzativi Standard, Processi Aziendali e Certificazioni”, si svolgerà a Salerno presso l’Istituto Superiore Giovanni XXIII.

Il secondo, “Assistant Store Manager”, sarà ospitato nella Biblioteca comunale di Gragnano.

Infine, il corso “AI e Business Management” si terrà a Baronissi, in collaborazione con Skills, società leader nei servizi di formazione e lavoro.

Le scadenze per l’iscrizione variano dal 27 settembre al 4 ottobre, a seconda del percorso scelto.

L’Open Day “Scopri il tuo futuro”, recentemente tenutosi a Baronissi, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di approfondire i dettagli dei corsi e di confrontarsi con esperti del settore.

Il corso “AI e Business Management” rappresenta una risposta diretta alle trasformazioni digitali che stanno ridisegnando il panorama aziendale.

La responsabile del corso, Sonia China, sottolinea come l’intelligenza artificiale e le tecnologie avanzate stiano diventando elementi imprescindibili per la competitività delle imprese.

Un dato significativo è che l’80% delle aziende italiane investe in tecnologie innovative, ma fatica a trovare personale con le competenze necessarie per gestirle efficacemente.

L’ITS NewtechSI si propone di colmare questa lacuna, offrendo un percorso formativo che prepara tecnici superiori in grado di comprendere e implementare strategie di business basate sull’intelligenza artificiale e sul digitale.

I diplomati ITS dimostrano un tasso di occupazione estremamente positivo: l’87% trova lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo, e oltre il 93% ricopre posizioni coerenti con il percorso di studi.

L’esperienza precedente, conclusa a luglio, ha già visto il 10% dei diplomati assunti in aziende a soli due mesi dalla conclusione del percorso.

Alessia Giunti, direttrice dell’ITS NewtechSI, ha enfatizzato l’importanza di questi percorsi come leva per l’orientamento professionale dei giovani diplomati.

I corsi non si limitano alla trasmissione teorica, ma promuovono un approccio pratico e innovativo, che include laboratori e opportunità di mobilità internazionale attraverso il programma Erasmus+.

La stretta collaborazione con le imprese assicura che i corsi siano allineati alle reali esigenze del mercato del lavoro.

Ogni percorso formativo prevede un investimento significativo di 1800 ore, di cui 720 ore dedicate a stage aziendali, offrendo agli studenti un’esperienza immersiva nel contesto lavorativo e l’opportunità di costruire una rete professionale fin dalla fase di formazione.

L’impegno della Fondazione ITS NewtechSI è quello di fornire ai giovani gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro e per contribuire attivamente alla crescita economica e sociale del territorio campano.