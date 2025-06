Campania: Riforma Sanitaria, un’Opportunità per l’Equità.

Signor Ministro Schillaci, ci troviamo di fronte a un’opportunità cruciale per riscrivere il futuro del sistema sanitario regionale campano e, per estensione, contribuire a un modello più equo e sostenibile per l’intero Paese. Il piano di rientro attuale, con le sue rigidità intrinseche, limita drasticamente la capacità della nostra regione di fornire servizi sanitari adeguati ai nostri cittadini, soffocando l’innovazione e compromettendo la qualità delle cure.La Regione Campania ha dimostrato, con un impegno costante e una gestione bilancio improntata alla disciplina, di poter affrontare le sfide finanziarie ereditate. Il fardello di un debito di 7 miliardi di euro, da saldare entro il 2041, rappresenta un onere gravoso per le generazioni future, un peso che rischia di compromettere il loro benessere e le loro opportunità.È fondamentale riconoscere e correggere una distorsione storica che ha penalizzato la Campania per anni. La violazione sistematica, protrattasi per oltre un decennio, della legge che regola la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, basata su criteri oggettivi e riconosciuti, ha generato un danno economico ingiustificabile. L’applicazione univoca del criterio demografico, escludendo i parametri di rischio e necessità, ha comportato una perdita annuale di circa 200 milioni di euro rispetto alla media nazionale, impoverendo la nostra capacità di investimento in risorse umane e infrastrutture.Questa disparità strutturale si riflette concretamente nella carenza di personale medico, con un rapporto di 10,9 medici ogni mille abitanti, in confronto ai 18,2 dell’Emilia-Romagna, e in una dotazione insufficiente di posti letto ospedalieri. La disparità è evidente e richiede un intervento correttivo immediato.Nonostante le difficoltà, la Campania ha conseguito risultati significativi. La gestione della pandemia da COVID-19, caratterizzata da un tasso di mortalità inferiore alla media nazionale, dall’assenza di decessi in strada e da una tutela rigorosa delle residenze assistenziali, testimonia la capacità di agire con responsabilità e determinazione, anche di fronte a scelte impopolari. La leadership regionale nella digitalizzazione del fascicolo sanitario elettronico e i tempi di pagamento tra i più rapidi d’Italia rappresentano ulteriori segnali di progresso.Particolarmente degno di nota è il significativo miglioramento nella gestione delle liste d’attesa, con una capacità di risposta al 92% delle richieste di visite e interventi diagnostici urgenti e brevi entro un arco temporale di 10 giorni. Un risultato che, solo pochi anni fa, sarebbe apparso irrealizzabile.È imperativo, ora, abbandonare i paradigmi obsoleti e abbracciare un approccio più equo, basato su dati oggettivi e orientato alla performance. Un modello che tenga conto delle reali esigenze di salute della popolazione, che investa nella prevenzione, che promuova l’innovazione e che garantisca l’accesso alle cure a tutti i cittadini, senza discriminazioni territoriali. Il superamento del piano di rientro attuale non è solo una necessità finanziaria, ma un imperativo etico e un investimento nel futuro della nostra regione e del Paese intero.