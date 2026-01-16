Cancro alla prostata: sfida globale e innovazione in campo

Il carcinoma prostatico: una sfida globale che richiede innovazione e collaborazioneIl carcinoma prostatico rappresenta una delle principali sfide per la salute maschile a livello globale.

Con un’incidenza significativa – circa un uomo su sette ne è colpito nel corso della vita – e un impatto rilevante sulla qualità della vita, questa patologia richiede un’attenzione costante e un impegno continuo nella ricerca di soluzioni innovative.

In Italia, il numero di uomini che convivono con questa diagnosi è allarmante (circa 500.000), e i nuovi casi diagnosticati ogni anno superano i 40.000, evidenziando un’emergenza sanitaria che necessita di risposte concrete.

Il recente convegno internazionale dedicato all’uro-oncologia, tenutosi a Napoli, ha rappresentato un importante punto di riferimento per il progresso scientifico nel campo.

L’evento, ospitato presso l’Istituto dei Tumori Pascale in una cornice suggestiva come Villa Doria d’Angri, ha visto la partecipazione di esperti di fama mondiale per discutere le più avanzate strategie diagnostiche e terapeutiche.

L’iniziativa consolida il ruolo di Napoli e dell’INT Pascale come centri di eccellenza nazionale nell’ambito dell’uro-oncologia.

Il cancro alla prostata si configura come il tumore più diagnosticato negli uomini al di sopra dei 50 anni in Europa, e la terza causa di mortalità oncologica dopo polmone e colon-retto.

La sua incidenza e mortalità sottolineano l’importanza di interventi di prevenzione, diagnosi precoce e terapie mirate.

Un focus particolare del convegno è stato dedicato alla medicina di precisione, in particolare per i pazienti con mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2, per i quali l’Istituto Pascale sta sviluppando protocolli specifici.

Questa approccio personalizzato mira a ottimizzare i trattamenti in base al profilo genetico del paziente, aumentando le probabilità di successo e riducendo gli effetti collaterali.

L’innovazione tecnologica gioca un ruolo cruciale nell’evoluzione delle terapie.

L’introduzione della chirurgia robotica, con un focus sull’approccio mini-invasivo, rappresenta un significativo passo avanti nella riduzione del trauma chirurgico e dei tempi di recupero.

L’Istituto Pascale si distingue per l’aver eseguito i primi interventi di questo tipo in Italia, consolidando la propria leadership a livello nazionale.

Particolarmente rilevante è l’attenzione dedicata alla terapia con Lutetio-PSMA, una radiometabolica all’avanguardia che combina diagnosi e cura in un unico approccio (teranostica).

Questa terapia, attualmente disponibile in pochi centri in Campania e in Italia, offre nuove speranze per i pazienti con carcinoma prostatico avanzato, grazie alla sua capacità di mirare in modo specifico alle cellule tumorali.

Il convegno ha inoltre sottolineato l’importanza di una rete oncologica campana efficiente e accessibile, garantendo che i pazienti possano beneficiare delle terapie più innovative.

La collaborazione tra istituzioni, ricercatori e clinici è essenziale per promuovere la ricerca traslazionale, migliorare le cure e affrontare le sfide poste dal carcinoma prostatico in modo efficace e coordinato.

L’impegno continuo nella ricerca e nell’innovazione rappresenta la chiave per migliorare la prognosi e la qualità della vita dei pazienti affetti da questa patologia.