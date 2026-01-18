Cantiere senza regole: lavoratori sfruttati e sanzioni a Caserta

L’attività di vigilanza svolta congiuntamente dai Carabinieri di Castel Morrone e dagli ispettori del lavoro ha portato alla luce un quadro preoccupante all’interno di un cantiere edile in provincia di Caserta, specificamente durante i lavori di realizzazione di un asilo nido comunale.

La vicenda, che ha generato un’escalation di sanzioni amministrative e una sospensione dell’attività imprenditoriale, solleva interrogativi profondi sulla responsabilità sociale e il rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro.

L’ispezione, frutto di un’approfondita attività di controllo, ha evidenziato una concatenazione di irregolarità che configurano una chiara violazione del diritto del lavoro e un grave pericolo per l’incolumità dei lavoratori coinvolti.

In particolare, è emerso l’impiego illecito di tre figure lavorative prive di regolare contratto, una situazione che non solo elude i contributi previdenziali e assistenziali, ma depriva i lavoratori di tutele essenziali come il trattamento economico adeguato, la copertura assicurativa e i diritti sindacali.

La presenza di un lavoratore straniero in situazione irregolare rispetto al permesso di soggiorno aggrava ulteriormente la gravità della situazione, sollevando questioni di ordine migratorio e di controllo dell’accesso al mercato del lavoro.

Oltre all’assenza di contratti di lavoro, l’ispezione ha rilevato la mancata esecuzione delle visite mediche preventive per un numero significativo di lavoratori (cinque), un adempimento fondamentale per la prevenzione di malattie professionali e la tutela della salute sul posto di lavoro.

L’assenza del piano operativo di sicurezza, documento cruciale per la valutazione dei rischi e la definizione delle misure di prevenzione e protezione, rappresenta una grave omissione che mette a repentaglio la sicurezza dei lavoratori.

La carenza di formazione del personale, un altro aspetto critico riscontrato, impedisce ai lavoratori di acquisire le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni in sicurezza.

Le sanzioni pecuniarie, per un ammontare di quasi 23.000 euro, e la sospensione dell’attività imprenditoriale rappresentano una risposta concreta alle violazioni riscontrate.

La vicenda sottolinea l’importanza cruciale dei controlli e della vigilanza da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza, e per tutelare i diritti dei lavoratori.

La denuncia alle autorità giudiziarie apre la strada a ulteriori accertamenti e possibili conseguenze legali per l’imprenditore, evidenziando la necessità di un approccio rigoroso nella lotta al lavoro nero e alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, elementi imprescindibili per un’economia legale e socialmente responsabile.

Il caso, inoltre, serve da monito per tutti gli operatori del settore, ricordando che la legalità e la sicurezza non sono optional, ma presupposti fondamentali per uno sviluppo sostenibile e un futuro prospero.