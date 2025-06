Capri celebra 30 anni di innovazione: il condensato di Bose-Einstein

Trent’anni fa, Capri, l’isola di bellezza senza tempo, divenne il palcoscenico di un evento di portata incommensurabile per la comunità scientifica mondiale: l’annuncio formale della creazione del condensato di Bose-Einstein (BEC). Un momento che, a distanza di tre decenni, ha trovato degna celebrazione proprio nello stesso luogo simbolico, il Palazzo dei Congressi nei Giardini della Flora Caprense, siglando un omaggio alla perseveranza e all’ingegno umano.Il BEC, un nuovo e stupefacente stato della materia, si era manifestato come l’effettivo compimento di una teoria nata quasi un secolo prima, nel 1924-1925, frutto della collaborazione pionieristica tra Albert Einstein e Satyendra Nath Bose. La loro intuizione, basata sui principi della meccanica quantistica, postulava la possibilità di aggregare un numero elevatissimo di atomi in uno stato coerente, in cui le loro proprietà individuali si fondono in una singola entità macroscopica.L’evento di Capri, trent’anni orsono, rappresentò il trionfo sperimentale di tale teoria, confermando l’esistenza di un fenomeno quantistico su scala osservabile. A celebrare questo anniversario, insieme al rettore della Federico II, Matteo Lorito, è tornato Eric Cornell, insignito del Premio Nobel per la Fisica nel 2001 proprio per la sua fondamentale contribuzione alla realizzazione del primo BEC in laboratorio. La presenza di figure di spicco della fisica contemporanea, come Massimo Inguscio, considerato il padre della fisica atomica in Italia, e Giacomo Roati, Silvia Bonazza e Leonardo Fallani, testimonia l’importanza cruciale di questa scoperta per l’evoluzione della ricerca scientifica.L’organizzazione dell’evento è stata guidata dalla professoressa Francesca Ferlaino, una figura di grande rilievo nel panorama internazionale della fisica quantistica. La sua nomina a direttrice dell’Istituto per l’Ottica Quantistica e l’Informazione Quantistica (IQOQI) dell’Accademia austriaca delle scienze, un primato per una donna, sottolinea il suo ruolo di leadership e la sua dedizione all’avanzamento della conoscenza. La celebrazione, che ha visto la partecipazione di studiosi provenienti da ogni angolo del mondo, è stata aperta con un caloroso saluto del sindaco di Capri, Paolo Falco, che ha rinnovato l’impegno dell’isola a sostenere la ricerca scientifica e ha invitato gli scienziati a tornare per un nuovo appuntamento, suggellando un legame duraturo tra la bellezza naturale di Capri e la ricerca all’avanguardia. Il condensato di Bose-Einstein non è solo un trionfo della fisica teorica e sperimentale, ma apre anche nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, come computer quantistici e sensori ultra-precisi, promettendo di plasmare il futuro della scienza e della tecnologia. La sua creazione, e la sua celebrazione a Capri, rappresentano un potente promemoria del potenziale illimitato dell’ingegno umano e della collaborazione internazionale nel perseguimento della conoscenza.