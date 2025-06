Capri e Sorrento: Carabinieri al lavoro per un’estate sicura.

La vibrante stagione estiva ha ufficialmente preso piede a Capri e lungo la costa sorrentina, un’onda di visitatori che si infrange sulle sue spiagge e anima le sue vie. In questo scenario di straordinario fermento, l’attenzione delle forze dell’ordine, in particolare dei Carabinieri, si è intensificata, focalizzandosi su un complesso intreccio di dinamiche sociali e potenziali criticità. Non si tratta solo di garantire la sicurezza in senso stretto, ma di preservare un equilibrio delicato tra la vivacità turistica e la tutela del bene comune.I controlli, estesi sia alla movida notturna che alle zone balneari, hanno permesso di identificare 222 individui e verificare la regolarità di 103 veicoli, con conseguenti sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. La presenza capillare dei Carabinieri non si limita all’aspetto repressivo, ma si configura come un elemento di deterrenza, volto a prevenire fenomeni di devianza giovanile che potrebbero compromettere l’incolumità pubblica e minare la serenità dei luoghi.Un episodio emblematico si è verificato a Vico Equense, in località Seiano. Un diciassettenne, diretto verso la spiaggia, ha reagito con un atteggiamento elusivo alla vista dei Carabinieri, tentando di allontanarsi. L’approccio preventivo dei militari ha permesso di individuare un tirapugni occultato nel suo zaino. Sequestrata l’arma, il ragazzo, studente e privo di precedenti penali, è stato denunciato, segnando un monito a fronte di una potenziale escalation di comportamenti rischiosi.Parallelamente, nel cuore pulsante di Sorrento, durante i controlli sulla movida giovanile, i Carabinieri hanno intercettato un altro diciassettenne. La perquisizione ha rivelato il possesso di 12 grammi di cocaina, già confezionata in dosi pronte per il commercio al dettaglio. Questo ritrovamento sottolinea la necessità di un’azione mirata contro il traffico di sostanze stupefacenti, in particolare nei contesti di aggregazione giovanile, dove l’influenza negativa può avere conseguenze devastanti.Questi episodi, pur nella loro specificità, si inseriscono in un quadro più ampio che richiede una riflessione approfondita. La sicurezza turistica non è solamente una questione di repressione, ma anche di prevenzione, educazione e coinvolgimento delle comunità locali. È fondamentale promuovere una cultura del rispetto delle regole, incentivare comportamenti responsabili e offrire alternative positive ai giovani, per garantire che la vivacità estiva non si trasformi in una fonte di preoccupazione, ma rimanga un momento di gioia e condivisione per tutti. L’operazione dei Carabinieri rappresenta quindi un tassello importante in questa complessa strategia di tutela del territorio e dei suoi abitanti.