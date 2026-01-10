Capri isolata: il mare in burrasca blocca i collegamenti

L’impenetrabile abbraccio del mare in burrasca isola Capri, condividendo una condizione di inaccessibilità che accomuna anche le vicine isole di Ischia e Procida.

L’azzurro, solitamente simbolo di serenità e accoglienza, è oggi velato da una furia oceanica che rende i collegamenti marittimi impraticabili.

La forza del vento, che si impenna fino a superare i 40 nodi, si unisce a un moto ondoso di intensità notevole (forza 6-7 sulla scala Beaufort), creando un contesto pericoloso per la navigazione.

Questa combinazione di elementi ha determinato la sospensione di tutte le tratte, interrompendo i flussi di persone e merci che quotidianamente animano i collegamenti tra Capri e la terraferma.

I porti di Napoli, Sorrento e Castellammare di Stabia, da cui solitamente partono traghetti e aliscafi, sono stati temporaneamente chiusi, con ripercussioni immediate per i viaggiatori e per l’economia locale.

Molte delle corse erano già state interrotte nel pomeriggio precedente, anticipando questa situazione di isolamento.

Le previsioni meteorologiche indicano una persistenza delle avverse condizioni, suggerendo che il blocco dei collegamenti potrebbe protrarsi per l’intera giornata.

Questa situazione non è solo un disagio temporaneo, ma solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle isole, esposte alla capricciosa forza del mare e sulla necessità di strategie di resilienza e di alternative di trasporto per garantire la continuità della vita insulare anche in presenza di eventi meteorologici estremi.

Il divieto di navigazione, sebbene imposto per la sicurezza di tutti, mette in luce la fragilità di un’economia fortemente dipendente dal turismo e dalle connessioni con la terraferma, un monito a ripensare modelli di sviluppo più sostenibili e adattabili alle sfide ambientali del futuro.

La quiete forzata imposta dal mare in tempesta invita alla riflessione sulla relazione complessa e imprescindibile tra l’uomo e l’elemento naturale che lo circonda.