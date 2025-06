Capri-Napoli a Torre del Greco: Romania, Argentina e Egitto trionfano!

Un’emozione collettiva ha vibrato nelle acque di Torre del Greco, segnando un evento storico per la comunità: l’accoglienza, per la prima volta, di una prova open della prestigiosa Capri-Napoli. Questo appuntamento, parte del ricco calendario che culminerà con la sessantesima edizione della Maratona del Golfo il 6 settembre, ha visto trionfare Romania, Argentina ed Egitto in un’atmosfera di festa e sportività.La competizione, denominata Capri-Torre del Greco, ha messo in luce l’eccellenza atletica in diverse categorie. Bodgan Zurbagiu, proveniente da Bucarest, ha dominato il percorso di 28 chilometri da Marina Grande a Capri, tagliando il traguardo in 7 ore, 21 minuti e 3 secondi. Un mare “di un blu intenso”, ha descritto il nuotatore rumeno, che ha affrontato la sfida con successo, seppur con qualche difficoltà legata alle correnti nella fase finale.Ana Laura Szneck, argentina, ha conquistato la prima posizione femminile in 9 ore, 29 minuti e 35 secondi, celebrando la sua vittoria con l’entusiasmo del tifo dalla sua imbarcazione e con un omaggio al leggendario Diego Maradona, simboleggiato dal numero 10 sulla sua maglia. La staffetta egiziana di Stroke Egypt si è distinta per la performance di squadra, completando il percorso in 6 ore, 28 minuti e 12 secondi. Il team, con un forte impegno sociale, ha sottolineato il progetto che mira a includere atleti con disabilità, promuovendo un messaggio di pace e integrazione a livello globale.Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, presente alle premiazioni, ha espresso la sua soddisfazione per l’evento, evidenziando come lo sport rappresenti un potente strumento di promozione turistica e valorizzazione del territorio. La consigliera delegata allo sport, Valentina Ascione, ha rimarcato l’importanza di ospitare una prova open della Capri-Napoli, un brand sportivo di risonanza internazionale, e ha sottolineato l’impegno del Comune nella creazione di opportunità che esaltino la bellezza del lungomare e del litorale.Testimonial dell’evento, l’ex pallanuotista e personaggio televisivo Amaurys Perez ha animato la giornata con commenti appassionati e un’amichevole sfida di pallanuoto tra le giovani promesse della Canottieri Napoli e del Posillipo, vinta dalla prima squadra. L’organizzatore Luciano Cotena, visibilmente emozionato, ha ringraziato l’amministrazione comunale e le autorità cittadine per il supporto ricevuto, auspicando una continuazione di questa proficua sinergia per le future edizioni della Capri-Napoli. L’arrivo della prova a Torre del Greco ha rappresentato un’occasione unica per celebrare la storia di una competizione leggendaria e per rafforzare l’identità sportiva e culturale del territorio vesuviano, proiettando l’immagine di Torre del Greco verso un pubblico internazionale.