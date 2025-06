Capri-Napoli Open 2025: Nuoto, Talento e Unione tra Culture

La seconda edizione della Capri-Napoli Open 2025 ha concluso la sua prima tappa a Napoli, un evento di portata internazionale che celebra l’eccellenza nel nuoto in acque libere e l’integrazione tra culture diverse. La competizione, nata come sfida epica tra Capri e Napoli, si è confermata come un crogiolo di talenti e storie appassionanti, superando i risultati della sua prima edizione.A tagliare il nastro del percorso maschile, lungo un percorso di 28 chilometri che si snoda dalle acque di Le Ondine Beach Club a Marina Grande fino al Circolo Canottieri di Napoli, è stato il nuotatore rumeno Paul Georgescu, con un tempo di 9:04:18. Georgescu, pur esprimendo soddisfazione per la sua performance, ha sottolineato il suo desiderio di migliorare ulteriormente, riconoscendo la complessità strategica della gara e l’importanza di affinare la gestione delle energie lungo il percorso. La Capri-Napoli si aggiunge al suo già impressionante curriculum sportivo, che include l’arbitraggio nella pallanuoto e la conquista delle Oceans Seven, un’ambiziosa serie di sette sfide natatorie in acque aperte, completata da soli trenta atleti in tutto il mondo. Questa impresa testimonia la sua dedizione e la sua capacità di eccellere in discipline che richiedono forza fisica, tecnica impeccabile e un profondo legame con l’elemento acquatico.Un debutto significativo è stato quello di Rachel Ward, nuotatrice australiana, che ha conquistato la prima posizione tra le donne, giungendo al traguardo con un tempo di 9:40:10. La sua partecipazione è frutto dell’incoraggiamento di amici che hanno precedentemente affrontato la Capri-Napoli, un invito che ha saputo accogliere, lasciandosi conquistare dalla bellezza del percorso e dall’atmosfera unica della competizione. Ward ha descritto un’esperienza indimenticabile, esaltando la magnificenza del mare, pur riconoscendo la presenza di un leggero ondoso nella fase finale della gara, un elemento che ha richiesto un ulteriore sforzo di resistenza e controllo.La prova a staffette ha regalato un finale al cardiopalma, con la vittoria del team italiano Marche Swimming Team, composto da Federico Gregorio, Alessandro Marangoni, Flavio Caliendi, Rodolfo Gaudenzi, Mirko Spanevello e Luca Di Iacovo. La loro performance, cronometrata a 6:55:28, li ha visti prevalere per soli 19 secondi sulla formazione di Mare Forza Sud. La strategia vincente si è basata su cambi regolari, inizialmente effettuati ogni dieci minuti, adattati in base al livello di sicurezza dei singoli nuotatori. Nell’avvicinamento al traguardo, la competizione serrata ha imposto cambi più rapidi, di soli tre o quattro minuti, dimostrando un’eccezionale capacità di gestione della corsa e di coordinamento tra i membri del team.Un tocco di colore e un simbolo di legame familiare hanno arricchito l’evento con la partecipazione della staffetta argentina, composta da Carlos Daniel Moreno, Bibiana Silvia Portuges e i loro figli Fidel e Mirko. Il loro arrivo, al terzo posto con un tempo di 9:06:06, ha rappresentato non solo un risultato sportivo, ma anche un’occasione per condividere la passione per il nuoto e l’impegno costante presso il loro impianto di allenamento a Trevelin, sottolineando l’importanza dell’attività sportiva come strumento di crescita personale e di coesione familiare. La Capri-Napoli Open 2025 si conferma così un evento di straordinaria risonanza, capace di unire atleti provenienti da tutto il mondo in un’esperienza indimenticabile, celebrando la forza dell’acqua, la passione per lo sport e i valori dell’amicizia e della competizione leale.