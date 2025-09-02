Carabinieri e Protezione Civile: Insieme per la legalità tra i giovani.

Nell’impegno costante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino a promuovere una solida cultura della legalità tra le nuove generazioni, si sono recentemente conclusi un ciclo di incontri formativi rivolti agli studenti della provincia.

Un’iniziativa particolarmente significativa ha visto la collaborazione tra i militari della Compagnia di Baiano e i giovani partecipanti al campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, promosso dall’omonima associazione di volontariato locale.

Il campo scuola, un’esperienza educativa intensiva, accoglie ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, offrendo loro l’opportunità di acquisire competenze pratiche nel campo della protezione civile e, parallelamente, di sviluppare un senso civico responsabile.

L’incontro con i Carabinieri non si è limitato a una mera esposizione di regole e normative; si è configurato piuttosto come un dialogo aperto e stimolante, volto a favorire la riflessione critica sui concetti di giustizia, responsabilità e rispetto delle leggi.

I militari hanno guidato i ragazzi in un percorso di comprensione delle dinamiche sociali che possono portare alla violazione delle regole, sottolineando l’importanza del comportamento etico e dell’impegno personale per il benessere della comunità.

Sono state affrontate tematiche complesse, come il bullismo, il cyberbullismo e le conseguenze delle scelte sbagliate, con l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti concreti per affrontare le sfide del quotidiano e per sviluppare una consapevolezza delle proprie azioni.

Questa iniziativa si inserisce in un programma più ampio, ideato dal Comando Provinciale, che mira a creare una rete di collaborazione tra le diverse realtà del territorio: istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato, famiglie e, ovviamente, le Forze dell’Ordine.

Si riconosce, infatti, che la prevenzione della criminalità e la promozione della legalità richiedono un approccio integrato e condiviso, che coinvolga attivamente tutti i membri della società.

Il rafforzamento di questa sinergia rappresenta un investimento cruciale per il futuro della provincia di Avellino, volto a costruire una comunità più sicura, giusta e solidale.

Il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” si è rivelato un ambiente ideale per coltivare questi valori, creando un ponte tra la formazione civica e l’esperienza pratica al servizio del territorio.

L’auspicio è che questi incontri possano lasciare un’impronta duratura nei giovani, ispirandoli a diventare cittadini responsabili e attivi nella costruzione di un futuro migliore.