Cardarelli Napoli: Rinasce un Policlinico, sfida al futuro.

La trasformazione del Policlinico A.

Cardarelli di Napoli incarna una sfida cruciale per il futuro del sistema sanitario regionale, un percorso che necessita di una visione oltre la conclusione dei finanziamenti del PNRR.

Come ha sottolineato il Direttore Generale Antonio D’A.

More, l’acquisizione di tecnologie avanzate rappresenta un punto di svolta, ma la continuità dell’eccellenza operativa non può dipendere da risorse temporanee.

L’accoglienza, il primo contatto del paziente, deve riflettere la vocazione di un ospedale moderno e accogliente.

La recente inaugurazione, alla presenza del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e del Sindaco Manfredi, ha sancito un importante passo in questo senso, con un investimento di 2,8 milioni di euro destinato al recupero di un edificio storico di valore inestimabile.

Questo progetto, condotta in stretta sinergia con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e il Comune di Napoli, ha privilegiato un approccio conservativo: il restauro dei mosaici dell’atrio, l’installazione di una vetrata monumentale alta undici metri, un desk informativo e punti di orientamento, tutti elementi volti a ottimizzare l’esperienza del visitatore.

Interventi di manutenzione del secondo piano, guidati da Salvatore Moriello, hanno previsto il recupero dei corridoi, degli infissi, dei lampadari originari e la realizzazione di una nuova controsoffittatura nel salone.

Il direttore More ha evidenziato come il padiglione monumentale, restituito al suo antico splendore dopo il 2006, sia frutto di un intenso lavoro di competenze e collaborazione, con il costante supporto della Regione.

Il Cardarelli, oggi, si presenta con un’identità rinnovata, una struttura capace di competere a livello nazionale, in grado di offrire un’assistenza sanitaria completa e attenta, che pone il paziente e i suoi cari al centro dell’attenzione.

Un’eredità che rende omaggio ai grandi maestri che hanno contribuito a tracciare il percorso di innovazione e cura, un patrimonio da custodire e sviluppare per garantire un futuro di eccellenza nel panorama sanitario italiano.

La sfida è ora quella di consolidare questi progressi, superando gli ostacoli burocratici nazionali e assicurando un adeguato flusso di risorse umane, elemento imprescindibile per mantenere elevati standard qualitativi.