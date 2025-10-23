Cardarelli: Salute, Dialogo e Paziente al Centro

Cardarelli: un Ponte tra Medico e Paziente – Giornate dedicate alla Salute e al Dialogo ApertoIl Policlinico Cardarelli, cuore pulsante dell’assistenza sanitaria napoletana, apre le sue porte alla comunità per un evento inedito: le Giornate della Salute, un’occasione unica di incontro, informazione e condivisione che si svolgerà in piazza Plebiscito.

Questo appuntamento rappresenta molto più di una semplice fiera della salute; è un atto di trasparenza e un impegno concreto verso un modello di cura centrato sul paziente, dove la voce dell’esperienza diretta si fonde con la competenza medica.

L’iniziativa, che si estende su due giorni, mira a superare le barriere tradizionali tra professionisti sanitari e persone assistite, favorendo un dialogo aperto e costruttivo.

Un elemento chiave è la presenza attiva delle associazioni di pazienti, partner fondamentali nell’identificazione dei bisogni reali e nella condivisione di buone pratiche.

L’obiettivo primario è fornire ai pazienti strumenti concreti per orientarsi nel complesso panorama dei servizi sanitari, prevenendo il ricorso a percorsi diagnostici e terapeutici complessi e spesso costosi al di fuori della regione, fenomeni noti come “viaggi della speranza”.

La postazione 18, dedicata al Cardarelli, accoglierà diverse associazioni che rappresentano una vasta gamma di patologie affrontate quotidianamente nella struttura.

Dalle rare condizioni neurologiche come l’ipotensione liquorale, l’ipertensione endocranica, la siringomielia e la sindrome di Arnold-Chiari, affrontate con dedizione da Aisap, alla lotta contro la sclerosi multipla con Aism, passando per il supporto ai pazienti oncologici attraverso TUTTEinsieme, Lilt, United for Life, Raggi di Sole e aBRCAdabra, fino alla speranza offerta dalla Fondazione Italiana Leonardo Giambrone per la Guarigione dalla Talassemia e Drepanocitosi, e dall’A.

I.

T.

F.

(Associazione Italiana Trapiantati di Fegato) con la sua delegazione campana, e l’impegno costante degli AVO (Associazione Volontari Ospedalieri).

Un momento particolarmente toccante sarà l’inaugurazione, domenica 26 ottobre alle ore 12, della mostra fotografica “La Bellezza non ha malattia”.

Quest’iniziativa, nata dall’estro e dal coraggio delle pazienti oncologiche ed ematologiche del Cardarelli, offre una prospettiva inedita sulla resilienza umana e sulla capacità di trovare la bellezza anche nei momenti più difficili.

Le immagini, realizzate all’interno dell’ospedale, racchiudono emozioni profonde e un messaggio di speranza, sensibilizzando sull’importanza della prevenzione, in particolare per il cancro al seno.

Il programma degli incontri divulgativi, ricco e diversificato, affronta temi cruciali per la salute pubblica.

Si parte sabato con “Cuore e Gambe: consigli ai giovani per fare sport in sicurezza”, un talk dedicato a prevenire gli infortuni e promuovere un’attività fisica consapevole.

A seguire, “Patologie neurodegenerative: il valore della riabilitazione”, un approfondimento sull’importanza della riabilitazione nel percorso di cura, con la partecipazione attiva di Aism.

Un focus particolare sarà dedicato ai pazienti con bisogni speciali, con l’incontro “L’ospedale un posto di tutti: servizi dedicati”, che vuole testimoniare l’impegno dell’istituzione nel fornire un’assistenza inclusiva e personalizzata.

Domenica, Aisap presenterà un focus sulle patologie che l’associazione segue, con l’obiettivo di definire una collaborazione sinergica con le unità di Neurochirurgia e Neuroradiologia del Cardarelli.

Le Giornate della Salute del Cardarelli rappresentano un’opportunità preziosa per rafforzare il rapporto di fiducia tra medico e paziente, promuovere la consapevolezza sui temi della salute e costruire insieme un futuro più sano e inclusivo per la comunità napoletana.