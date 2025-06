Cardiologia Frangipane: un anno di risultati eccellenti.

Il reparto di Cardiologia dell’ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, inaugurato a inizio 2024, ha compiuto nel suo primo anno di attività un percorso significativo, segnato da un volume operativo considerevole e da risultati clinici incoraggianti. Oltre settecento coronografie, quattrocento procedure di angioplastica e centosessantuno impianti di dispositivi salvavita testimoniano un’immediata capacità di risposta alle esigenze impellenti di una popolazione vasta e complessa.Questo risultato, guidato dal primario Vittorio Ambrosini, non è solo una questione di numeri, ma riflette un profondo cambiamento strategico nell’offerta di assistenza cardiovascolare per la provincia di Avellino e l’intera Alta Irpinia. Il presidio ospedaliero si configura ora come un polo di riferimento, capace di intercettare e gestire patologie acute e croniche con un’efficienza che prima era impensabile. La riduzione dei tempi di attesa per interventi cruciali, come l’angioplastica coronarica in fase acuta, rappresenta un fattore determinante nell’aumentare le probabilità di sopravvivenza e di migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti.L’impegno profuso in queste prime fasi di attività si traduce anche in un’evoluzione costante delle competenze del personale medico, infermieristico e tecnico, favorendo l’adozione di tecniche all’avanguardia e protocolli diagnostico-terapeutici basati sulle più recenti evidenze scientifiche. L’ospedale Frangipane-Bellizzi, nel suo complesso, rafforza il suo ruolo all’interno del sistema sanitario regionale, contribuendo attivamente alla riduzione delle disuguaglianze nell’accesso alle cure specialistiche e promuovendo un modello di assistenza integrata, orientata alla centralità del paziente e alla prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari. Il Direttore Generale della ASL, Mario Ferrante, sottolinea come questa realtà rappresenti un investimento strategico per il futuro, destinato a generare benefici tangibili per la collettività e a consolidare la reputazione dell’ospedale come eccellenza nel panorama sanitario campano.