Casal Velino: Echi di Mare, un progetto tra cultura, pesca e turismo.

Il progetto “Casal Velino: Echi di Mare”, recentemente concluso, rappresenta un’iniziativa di ampio respiro promossa dal Comune di Casal Velino, coordinata da Projenia SCS e sostenuta dalla Regione Campania, con il contributo essenziale di BCC Banca Magna Grecia e della Lega Navale – Divisione di Casal Velino.

Più che un semplice cartellone di eventi, il progetto si è configurato come un vero e proprio percorso di immersione culturale ed economica nel cuore della comunità costiera, inteso a rafforzare il legame tra il patrimonio marinaro, lo sviluppo di un turismo responsabile e la salvaguardia dell’identità locale.

L’iniziativa ha catalizzato l’interesse di circa mille partecipanti, coinvolti in un calendario diversificato di attività che hanno abbracciato convegni tematici di alto profilo, performance culinarie innovative, laboratori esperienziali, installazioni artistiche site-specific e workshop pratici.

Da fine giugno a metà settembre, il territorio si è animato di voci e immagini, storie e sapori, tutti accomunati dalla centralità del mare.

L’obiettivo primario è stato la valorizzazione delle risorse ittiche locali, con un focus sulla filiera corta e sulla promozione di un approccio sostenibile nella pesca e nell’acquacoltura.

Un elemento distintivo del progetto è stata la creazione di un tavolo di lavoro permanente, frutto del proficuo dialogo instauratosi tra la comunità locale, le istituzioni e i professionisti del settore.

Questo spazio di confronto mira a definire strategie mirate per affrontare le sfide che il comparto ittico sta affrontando e a sviluppare azioni concrete da implementare nei prossimi mesi.

Particolarmente significativi sono stati i convegni “Dove il mare racconta – Storie di pesca e tradizioni”, “Finanza e Filiere locali” e “Il Cilento tra presenze, progetti e prospettive”, quest’ultimo arricchito dalla collaborazione con BCC Magna Grecia.

Questi eventi hanno stimolato riflessioni approfondite sulle opportunità di investimento nel settore marinaro, nella valorizzazione della costa e nella promozione delle specificità territoriali.

La Lega Navale – Divisione di Casal Velino ha contribuito attivamente con una serie di conferenze dedicate alla cultura marinara e alla sicurezza in mare, focalizzandosi su temi cruciali come la navigazione a vela, la storia delle imbarcazioni tipiche, le tecniche di costruzione navale e le buone pratiche per la nautica da diporto, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi e alla tutela dell’ambiente marino.

L’appuntamento culinario con lo chef Giuseppe Daddio, rinomato per aver deliziato palati illustri come quello di Papa Francesco e della Regina Elisabetta, ha rappresentato un vero e proprio evento catalizzatore di interesse turistico, esaltando la tradizione gastronomica locale attraverso creazioni innovative e l’utilizzo di ingredienti genuini.

A testimonianza della duratura eredità del progetto, sono stati installati totem artistici realizzati da un team di talentuosi artisti – Gennaro Vallifuoco, Alessandro Rillo, Mary Pappalardo, Giuseppe Toscano e Laura Pagliai – che hanno elaborato opere originali ispirate al mare, alla storia e alle tradizioni locali.

Questi totem, realizzati in acciaio corten e strategicamente posizionati lungo la passeggiata del lungomare, fungono da segnaletica turistica e integrano armoniosamente con l’ambiente circostante.

Infine, per preservare e diffondere le storie e le immagini di Casal Velino, è stato realizzato un docufilm che racconta la vita quotidiana dei pescatori locali, le loro tradizioni ataviche e il profondo legame con il mare.

Il film, prodotto da Projenia SCS, è disponibile online e rappresenta un prezioso strumento di promozione del territorio e delle sue peculiarità.

(https://www.

youtube.

com/watch?v=ZUGkNTxRFTs)