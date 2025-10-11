Casapulla: Smascherata Rete di Spaccio, 4 Arrestati e Droga Sequestrata

Nel cuore del Casertano, a Casapulla, un’operazione dei Carabinieri ha disarticolato una rete di spaccio, culminando nell’arresto di quattro individui – tre uomini di 28, 33 e 45 anni, e una donna di 35 anni – e nel sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e attrezzature.

Il blitz, condotto in serata con la collaborazione di unità in borghese e in divisa, ha portato alla luce un’infrastruttura operativa complessa, radicata in un appartamento di via Nazionale Appia.

L’indagine, sviluppata sotto la direzione del Comandante della Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, ha preso avvio dall’individuazione di un primo elemento chiave: un uomo di 28 anni, noto alle forze dell’ordine, sorpreso a prelevare, da una cassetta postale, una quantità significativa di crack (13 involucri blu) e cocaina (13 involucri gialli), per un peso complessivo di circa 25 grammi.

L’attività mirava a smascherare non solo lo spacciatore, ma anche il suo circuito di approvvigionamento e la base logistica.

L’uomo, a breve distanza, è stato fermato a seguito di un incontro con un secondo individuo, innescando l’intervento delle pattuglie.

La perquisizione successiva del veicolo, una Fiat 500X, ha permesso di rinvenire la droga precedentemente occultata.

Il complice, in possesso di una somma di 650 euro e di un mazzo di chiavi che aprivano l’accesso all’appartamento, ha fornito la chiave per il proseguimento dell’operazione.

L’appartamento, risultato essere il fulcro dell’attività illecita, presentava i segni di una vera e propria centrale operativa.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto un sofisticato sistema di confezionamento e pesatura, comprendente bilancini di precisione, macchinari per il sottovuoto, buste di cellophane colorate e bicarbonato, quest’ultimo utilizzato per “tagliare” la droga e aumentarne il volume.

In un’azione di natura evidentemente preventiva, una busta contenente 400 grammi di cocaina e 80 grammi di hashish era stata lanciata dal balcone, venendo recuperata dai militari.

All’interno dell’abitazione erano presenti l’uomo di 45 anni e la donna di 35 anni, quest’ultima arrestata mentre tentava di dileguarsi.

Il sequestro ha riguardato 728 grammi di cocaina, 50 grammi di crack, 80 grammi di hashish, 190 grammi di bicarbonato, 570 euro in contanti, tre bilancini di precisione e attrezzature per il confezionamento sottovuoto, configurando un quadro di organizzazione e persistenza nel reato di spaccio, destinato a compromettere la sicurezza e la salute pubblica del territorio.

L’operazione testimonia l’impegno continuo delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti.