Caserta si tinge di verde per le sindromi PANS-PANDAS

Nella notte del 9 ottobre, un’onda di verde ha avvolto Caserta, unendosi a un movimento globale di sensibilizzazione.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in segno di solidarietà, ha illuminato la propria sede con questa luce simbolica, partecipando alla Giornata Mondiale dedicata alla consapevolezza delle sindromi PANS-PANDAS.

Queste condizioni, acronimi di *Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections* e *Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Dysregulation of the immune system*, rappresentano un intricato quadro clinico che affligge prevalentemente l’infanzia.

Non si tratta di semplici disturbi comportamentali transitori, ma di manifestazioni neuropsichiatriche acute e spesso debilitanti, innesgate da processi infiammatori e autoimmuni.

La connessione con infezioni, come quelle da streptococco o, più ampiamente, da altri agenti virali e batterici, suggerisce un meccanismo patogenetico in cui il sistema immunitario, in una risposta aberrante, attacca il sistema nervoso centrale.

Questo può sfociare in una vasta gamma di sintomi, che includono tic, ossessioni compulsive, ansia, depressione, disturbi del sonno, regressioni nello sviluppo e difficoltà scolastiche.

La variabilità dei sintomi e la loro imprevedibilità rendono la diagnosi particolarmente complessa e richiedono una valutazione multidisciplinare, che coinvolge neurologi, psichiatri infantili, immunologi e altri specialisti.

L’illuminazione di verde, un colore universalmente riconosciuto come portatore di speranza e rinnovamento, non è solo un gesto simbolico.

Rappresenta un invito alla ricerca, alla comprensione e al sostegno per le famiglie che si confrontano con queste condizioni spesso stigmatizzate e poco conosciute.

L’iniziativa sottolinea la necessità di maggiore investimento nella ricerca scientifica per chiarire i meccanismi patogenetici e sviluppare terapie mirate.

Al contempo, mira a promuovere una maggiore consapevolezza tra operatori sanitari, educatori e la comunità in generale, al fine di favorire una diagnosi precoce e un intervento tempestivo, cruciali per migliorare la qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie.

Il gesto dei Vigili del Fuoco si configura quindi come un atto di vicinanza e un messaggio di speranza in un percorso complesso e delicato.