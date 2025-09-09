Caserta, terremoto politico: quindici misure cautelari

Un’ombra complessa e inquietante si è abbattuta sulla provincia di Caserta, rivelando un intricato sistema di presunte irregolarità e corruzione che coinvolge figure di spicco del panorama politico e imprenditoriale locale.

L’inchiesta, condotta dalla Distaccatura Antimafia di Caserta sotto la supervisione della Procura di Napoli, ha portato alla notifica di diciassette misure cautelari, un’azione che svela una rete potenzialmente ramificata di comportamenti illeciti.

Al centro dell’attenzione, e colpito dalla più severa misura, si trova Giuseppe Guida, sindaco di Arienzo e figura di riferimento per Forza Italia a livello provinciale.

La collocazione ai domiciliari suggerisce la gravità delle accuse contestate, che spaziano dalla violazione dei doveri d’ufficio all’istigazione alla corruzione, dalla turbativa d’asta – un’alterazione del regolare svolgimento delle procedure di appalto – fino a reati di riciclaggio e auto-riciclaggio, attività finanziarie opache finalizzate a occultare l’origine illecita di capitali.

L’indagine si concentra su dinamiche di corruzione che avrebbero permeato l’assegnazione di appalti pubblici, con l’ipotesi di un sistema collusivo volto a favorire specifiche aziende e figure a discapito della trasparenza e dell’interesse collettivo.

L’associazione a delinquere ipotizzata dalla Procura, guidata dal magistrato Nicola Gratteri, indicherebbe un’organizzazione strutturata e operativa, capace di influenzare decisioni amministrative e di eludere i controlli.

Tra i destinatari delle misure cautelari emerge la figura di Nicola Ferraro, ex consigliere regionale dell’Udeur e imprenditore attivo nel settore della gestione dei rifiuti a Casal di Principe.

Ferraro, con un pregresso penale per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso (aver scontato 7 anni di carcere), rappresenta una figura particolarmente significativa nell’ambito dell’inchiesta, suggerendo possibili collegamenti tra la corruzione amministrativa e dinamiche criminali radicate nel territorio.

La sua posizione, unita all’associazione di Guida, apre scenari inquietanti sulla possibile influenza della criminalità organizzata nelle decisioni pubbliche.

Anche Amedeo Blasotti, ex direttore generale dell’Asl di Caserta, è finito sotto la lente degli inquirenti.

Sebbene la richiesta di divieto di dimora avanzata dalla Procura fosse inizialmente respinta dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), la sua inclusione nell’elenco degli indagati sottolinea la presunta pervasività delle irregolarità all’interno dell’apparato sanitario locale.

La mancata concessione della misura restrittiva non implica l’assoluzione, ma indica la necessità di ulteriori approfondimenti per accertare la sua responsabilità.

Infine, l’indagine coinvolge anche Luigi Bosco, ex consigliere regionale e attuale coordinatore regionale di Azione.

Anche per lui, la richiesta di una misura cautelare è stata rigettata, evidenziando la complessità del quadro probatorio e la necessità di una valutazione accurata di ogni posizione.

L’inchiesta, in corso di sviluppo, promette di far emergere ulteriori dettagli e di gettare luce su un sistema di relazioni e accordi che potrebbero aver compromesso l’integrità dell’amministrazione pubblica e la fiducia dei cittadini.

Le conseguenze di questa vicenda si preannunciano rilevanti, non solo per gli individui coinvolti, ma anche per l’immagine e la credibilità delle istituzioni locali.