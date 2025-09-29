Caso Puglia-Nocchetti: Cronaca, Giustizia e Libertà di Stampa a Santa Maria Capua

La vicenda legale che coinvolge il magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, Marco Puglia, e il giornalista Geo Nocchetti, inviato del Tgr Geo, solleva questioni complesse e delicate riguardanti il diritto di cronaca, la trasparenza della giustizia e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo.

Al centro della disputa vi è un servizio giornalistico incentrato sulla scomparsa di un video cruciale nel processo penale che vede imputati numerosi agenti della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, accusati di presunti abusi nei confronti dei detenuti, risalenti al 6 aprile 2020.

La scomparsa del video, originariamente in possesso del magistrato Puglia, aveva suscitato forti interrogativi sulla sua accessibilità alla difesa degli imputati e sulla sua rilevanza probatoria.

Gli avvocati difensori avevano ripetutamente richiesto la sua visione, ma la Corte aveva formalmente preso atto della comunicazione del magistrato, che dichiarava di non essere più in possesso della registrazione.

La vicenda era stata approfondita da Nocchetti in un servizio giornalistico, scatenando la querela del magistrato per diffamazione e omessa verifica da parte del caporedattore responsabile e dell’allora direttore della Tgr Campania.

Il Comitato di redazione della Rai di Napoli ha espresso forte sostegno al giornalista, denunciando come questa querela possa costituire un tentativo di intimidazione nei confronti del diritto di cronaca e di limitare la capacità del servizio pubblico di informare i cittadini su questioni di interesse generale, soprattutto quando coinvolgono la gestione della giustizia penale.

L’episodio si intreccia con la tragica morte di Hakimi Lamine, detenuto all’interno del carcere sammaritano nel maggio 2020, rendendo la scomparsa del video ancora più significativa dal punto di vista umano e probatorio.

La vicenda evidenzia le tensioni intrinseche tra il segreto istruttorio, il diritto alla difesa, l’obbligo di trasparenza del sistema giudiziario e la funzione di controllo del giornalismo d’inchiesta.

La querela solleva interrogativi sulla disponibilità del magistrato a collaborare con l’indagine e sulla sua potenziale influenza sull’equo svolgimento del processo.

Il caso pone una questione fondamentale: fino a che punto il diritto di cronaca può spingersi nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso, soprattutto quando coinvolge accuse di violenza e abusi di potere all’interno di un istituto penitenziario? La vicenda è destinata a generare un ampio dibattito sulla responsabilità del giornalismo, i limiti della libertà di espressione e il ruolo del servizio pubblico nell’illuminare le zone d’ombra del potere.