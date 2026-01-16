Castel Volturno: Rischio crolli a Villaggio Coppola, indagine in corso.

Una grave emergenza incombe su Castel Volturno, in provincia di Caserta, con il rischio di crolli che aleggia su due edifici residenziali all’interno del comprensorio Fontana Blu, nel Villaggio Coppola.

L’ordinanza d’urgenza emanata dal sindaco Pasquale Marrandino riflette una situazione di allarme certificata da perizie tecniche e volte a tutelare la pubblica incolumità, sospendendo temporaneamente l’accesso alle aree circostanti e le attività commerciali presenti.

La vicenda si intreccia con una complessa questione urbanistica che coinvolge la famiglia Coppola, da cui prende il nome il quartiere stesso, e che ha dato origine a un’indagine giudiziaria in corso condotta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Le accuse riguardano presunte irregolarità nella costruzione del villaggio, con l’ipotesi di abusi edilizi diffusi che potrebbero aver compromesso la stabilità strutturale degli edifici.

Le verifiche effettuate congiuntamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall’Ufficio Tecnico Comunale hanno evidenziato un degrado significativo dei fabbricati 8 e 9, rendendo imminente il pericolo di crollo.

Questa constatazione impone misure drastiche: l’interdizione delle aree adiacenti, definita in base all’altezza delle strutture, e la sospensione delle attività commerciali esistenti, tra cui bar, gelateria e ristoranti, al fine di eliminare qualsiasi rischio per i frequentatori.

L’ordinanza sindacale si configura come un intervento di gestione dell’emergenza, volto a mitigare i pericoli immediati.

Parallelamente, si impone un’analisi approfondita delle cause che hanno portato a questa situazione di degrado, che potrebbe coinvolgere responsabilità a diversi livelli, dalla pianificazione urbanistica alla realizzazione delle opere.

L’obbligo imposto ai proprietari degli immobili di procedere con urgenza alla messa in sicurezza rappresenta un passo necessario, ma insufficiente per risolvere la questione nel suo complesso.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla legalità delle costruzioni, sulla capacità di controllo del territorio e sulla necessità di proteggere la comunità da rischi derivanti da abusi edilizi e da una pianificazione urbanistica carente.

La vicenda del Villaggio Coppola si preannuncia un caso emblematico che potrebbe avere ripercussioni significative sul piano giudiziario e amministrativo, aprendo la strada a verifiche più approfondite su altre aree del territorio comunale.