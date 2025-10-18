Castellabate: Attacco di cinghiale, anziano grave

Un tragico evento ha scosso la comunità di Castellabate, in provincia di Salerno, dove un uomo di ottant’anni è stato vittima di un violento scontro con un cinghiale durante le operazioni di raccolta delle olive in un uliveto di Santa Maria di Castellabate.

L’incidente, che ha evidenziato la crescente pressione antropica sugli ecosistemi locali e le conseguenti interazioni uomo-fauna selvatica, ha lasciato l’anziano in condizioni inizialmente disperate.

L’attacco, rapido e inaspettato, ha colto di sorpresa l’uomo e i suoi familiari, impegnati nella tradizionale attività agricola.

La ferocia dell’animale, probabilmente spinto dalla ricerca di cibo o indotto da comportamenti territoriali, ha provocato lesioni profonde che hanno causato una significativa perdita di sangue.

La prontezza di riflessi dei figli, che immediatamente hanno provveduto ai primi soccorsi e al trasporto d’urgenza al presidio ospedaliero di Agropoli, è stata cruciale per stabilizzare le condizioni dell’uomo.

La gravità delle ferite ha richiesto un trasferimento immediato al centro ospedaliero di Vallo della Lucania, struttura dotata di maggiori risorse per affrontare emergenze complesse.

L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto è delicato e mirato a gestire le lesioni e a prevenire complicazioni.

Al momento, le sue condizioni rimangono serie, sebbene sotto stretto controllo medico.

L’episodio solleva interrogativi significativi sulla gestione della fauna selvatica in un territorio sempre più antropizzato.

La presenza di branchi di cinghiali, spesso attratti da risorse alimentari offerte dall’agricoltura intensiva e dalla scarsa efficacia delle misure di controllo, rappresenta una sfida crescente per la sicurezza delle persone e la salvaguardia delle attività agricole.

Si rendono necessarie strategie di prevenzione più efficaci, che combinino azioni di monitoraggio della popolazione di cinghiali, interventi di mitigazione degli habitat favorevoli alla loro proliferazione e, ove opportuno, azioni di controllo mirate, nel pieno rispetto del benessere animale e delle normative vigenti.

La ricostruzione accurata della dinamica dell’incidente, affidata alle autorità competenti, sarà fondamentale per comprendere le cause scatenanti e per implementare misure preventive adeguate, evitando che simili tragedie si ripetano.

La vicenda richiama l’attenzione sulla necessità di un approccio olistico e partecipativo, che coinvolga le istituzioni, gli agricoltori, i veterinari e le associazioni ambientaliste, per garantire la coesistenza pacifica tra uomo e natura.