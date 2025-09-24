Cavese-Crotone: Undici Daspo tra fumo e responsabilità.

L’incontro di Lega Pro Cavese-Crotone, disputatosi il 4 gennaio, ha lasciato una scia di provvedimenti restrittivi che intercetta la delicata questione del rapporto tra tifo, sicurezza pubblica e responsabilità individuale.

Undici sostenitori della Cavese sono stati colpiti da Daspo, disposti dal questore di Crotone, Renato Panvino, a seguito di un’iniziativa che ha messo a dura prova l’equilibrio all’interno dello stadio.

L’evento scatenante è stato l’utilizzo di fumogeni nella zona adibita agli ospiti, un atto percepito come una violazione delle norme che salvaguardano l’ordine pubblico e la sicurezza degli altri partecipanti.

Questo gesto, lungi dall’essere un episodio isolato, incarna una problematica più ampia legata all’uso di strumenti pirotecnici negli impianti sportivi, spesso associati a dinamiche di rivalità e comportamenti non consentiti.

L’identificazione dei responsabili non è stata un’operazione semplice, ma ha richiesto un’indagine complessa condotta dalla Digos di Crotone.

La ricostruzione degli eventi si è basata sull’analisi meticolosa di una pluralità di immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dislocate lungo il perimetro dello stadio.

Un lavoro di “ricostruzione digitale” che ha permesso di isolare e riconoscere i singoli individui coinvolti, una testimonianza dell’evoluzione tecnologica applicata alla gestione dell’ordine pubblico durante gli eventi sportivi.

La collaborazione tra la Digos di Crotone e la Uigos del Commissariato di Polizia di Cava de’ Tirreni è stata cruciale per la definizione precisa delle responsabilità individuali.

Questo aspetto sottolinea l’importanza di una rete di collaborazione interistituzionale per affrontare efficacemente fenomeni di illegalità che si manifestano in contesti sportivi.

La “descrizione e delineazione” delle responsabilità individuali suggerisce una valutazione non superficiale, ma volta a comprendere le dinamiche interne al gruppo e il ruolo specifico di ciascun individuo nell’atto contestato.

La Divisione polizia anticrimine ha successivamente dato avvio alle procedure formali per la predisposizione dei provvedimenti restrittivi, con particolare attenzione alla personalizzazione delle sanzioni.

La durata variabile dei Daspo, che oscilla tra uno e cinque anni, riflette una valutazione differenziata della gravità dei comportamenti contestati, prendendo in considerazione elementi come il grado di coinvolgimento e la pregressa storia personale.

L’introduzione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante le partite, per alcuni dei tifosi colpiti, rappresenta un ulteriore strumento di controllo e prevenzione volto a garantire la serenità degli eventi sportivi e a monitorare il comportamento dei soggetti ritenuti potenzialmente a rischio.

L’intero episodio solleva interrogativi sulla necessità di un approccio più educativo e di sensibilizzazione per i tifosi, affiancato a misure repressive mirate a contrastare comportamenti illegali e a preservare la sicurezza di tutti.