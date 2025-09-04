Cervinara: Commissario Prefettizio, Crisi e Elezioni in Valle Caudina

La Valle Caudina si trova ad affrontare una fase di transizione amministrativa di rilevanza, segnata dalla nomina di un commissario prefettizio per il comune di Cervinara.

La decisione, formalizzata dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, giunge a seguito di un evento critico che ha destabilizzato l’organo politico locale: le dimissioni simultanee di sette consiglieri comunali, un atto che ha concretizzato la sfiducia nei confronti del sindaco in carica, Caterina Lengua.

Questo scenario inedito, che solleva interrogativi sulla stabilità del tessuto amministrativo locale, implica un vuoto di potere che necessita di essere colmato in tempi rapidi.

Per garantire la continuità operativa e la corretta gestione degli affari pubblici in vista del rinnovo elettorale, il ruolo di commissario straordinario è stato affidato al vice prefetto Salvatore Guerra.

La sua missione è quella di condurre il comune verso le elezioni comunali previste per la prossima primavera, assicurando la neutralità e l’imparzialità nell’adempimento delle funzioni amministrative.

La nomina del commissario prefettizio rappresenta una misura eccezionale, contemplata dalla legislazione italiana in casi di crisi politica e amministrativa.

Essa presuppone un intervento diretto dello Stato per ristabilire un quadro di legalità e trasparenza, garantendo al contempo la tutela degli interessi della collettività.

Il procedimento formale che sancisce questa situazione, lo scioglimento del consiglio comunale, è attualmente in fase di perfezionamento e sarà formalizzato attraverso un decreto emanato dal Presidente della Repubblica.

Questa dinamica complessa pone l’attenzione non solo sulla necessità di un’amministrazione stabile, ma anche sulla riflessione più ampia dei meccanismi di governance locale.

L’episodio di Cervinara può costituire un momento di analisi per comprendere le cause che hanno portato alla rottura tra la maggioranza consiliare e il sindaco, evidenziando eventuali problematiche di comunicazione, divergenze programmatiche o conflitti di interesse.

La vicenda, inoltre, riflette una tendenza, purtroppo diffusa, di fragilità delle alleanze politiche locali, spesso basate su equilibri precari e soggetti a rapide inversioni di fronte.

La transizione, sebbene caratterizzata da una situazione di emergenza, offre l’opportunità di una riflessione approfondita sulla qualità della rappresentanza politica, sulla necessità di promuovere una maggiore partecipazione civica e sulla riforma delle procedure amministrative per garantire una maggiore efficienza e trasparenza nella gestione degli affari pubblici.

Il ruolo del commissario prefettizio, in questo contesto, si configura non solo come gestore di una fase transitoria, ma anche come osservatore attento e potenziale catalizzatore di cambiamenti positivi per il futuro del comune di Cervinara.