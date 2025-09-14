Cessate il fuoco a Gaza: Olmert indica la via dei due Stati

La necessità imperiosa di un cessate il fuoco immediato a Gaza trascende le dinamiche di un semplice accordo temporaneo; si configura come un preludio imprescindibile per la riconciliazione duratura e la costruzione di un futuro condiviso tra Israele e Palestina.

Questa visione, sostenuta con forza dall’ex premier israeliano Ehud Olmert durante il convegno napoletano “Falafel e Democrazia”, evoca la ripresa di una soluzione che, pur tormentata e ripetutamente sabotata, resta l’unica via percorribile verso la stabilità: la soluzione dei due Stati.

L’urgenza del cessate il fuoco è legata non solo alla mitigazione della tragedia umanitaria in corso, con un bilancio di vittime e feriti che continua a crescere esponenzialmente, ma anche al fine di creare le condizioni necessarie per il rilascio inequivocabile di tutti gli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, vittime innocenti di un conflitto che ha travolto intere generazioni.

Olmert ha espresso la speranza che forze politiche moderate, capaci di abbracciare una visione di pace e cooperazione, possano assumere il controllo di Israele, facilitando la gestione della situazione a Gaza in attesa della formazione di un’entità governativa legittima, designata dall’Autorità Palestinese, pronta a traghettare la regione verso un futuro di stabilità e prosperità.

Il ruolo dell’Italia, in questo scenario delicato, non può essere marginale.

Olmert si è mostrato fiducioso nel sostegno del nostro paese, augurandosi che la premier Meloni condivida l’urgenza di porre fine alle ostilità e di intraprendere un percorso di dialogo costruttivo tra Israele e l’Autorità Palestinese.

Tale dialogo dovrebbe concentrarsi sulla definizione di un quadro giuridico e politico solido per la realizzazione della soluzione dei due Stati, garantendo la sicurezza e la dignità di entrambi i popoli.

Tuttavia, la mera fine delle ostilità non è sufficiente.

È necessario un impegno concreto per affrontare le cause profonde del conflitto: la disuguaglianza economica, la discriminazione, l’occupazione illegale di territori e la mancanza di accesso a risorse essenziali come l’acqua e l’energia.

Un approccio olistico, che integri la diplomazia, lo sviluppo economico e la giustizia sociale, è fondamentale per costruire una pace duratura e inclusiva.

La comunità internazionale, e in particolare l’Italia, deve assumersi la responsabilità di sostenere questo processo, fornendo risorse finanziarie, assistenza tecnica e mediazione politica.

La speranza di un futuro pacifico per Israele e Palestina risiede nella capacità di superare le divisioni, promuovere la comprensione reciproca e costruire un futuro condiviso di dignità, sicurezza e prosperità per tutti.