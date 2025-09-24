Chirurgia Itinerante Vanvitelli: Eccellenza Chirurgica a Domicilio

Un Modello di Eccellenza Chirurgica al Domicilio del Paziente: La Chirurgia Toracica Itinerante del Vanvitelli Ridefinisce l’Assistenza Sanitaria in CampaniaL’innovativo progetto di Chirurgia Toracica Itinerante, promosso dal Rettore Prof.

Giuseppe Paolisso Nicoletti e guidato dal Prof.

Alfonso Fiorelli, Direttore della UOC di Chirurgia Toracica del Policlinico Universitario Vanvitelli, si conferma un pilastro fondamentale per il miglioramento dell’assistenza sanitaria in Regione Campania.

La visione strategica della Direzione Generale, guidata dal Dott. Mario Iervolino, ha saputo riconoscere il potenziale trasformativo di questa iniziativa, sostenendola con convinzione e risorse.

Il progetto risponde a una necessità impellente: garantire accesso a interventi chirurgici specialistici a pazienti residenti in aree geografiche prive di strutture dedicate.

Tradizionalmente, tali pazienti erano costretti a lunghe attese, trasferimenti in centri di riferimento distanti, con conseguenti disagi, costi aggiuntivi e potenziali aggravamenti delle condizioni cliniche.

La Chirurgia Toracica Itinerante elimina queste barriere, portando l’eccellenza chirurgica direttamente al paziente, nel contesto della sua comunità.

L’accordo recente tra il Policlinico Vanvitelli e l’ASL Salerno ha permesso una svolta significativa: la realizzazione di due interventi di chirurgia toracica mininvasiva (toracoscopia) presso l’Ospedale di Eboli.

Questa impresa, un tempo percepita come irrealizzabile, testimonia l’efficacia di un approccio multidisciplinare e la capacità di superare le limitazioni infrastrutturali con ingegno e collaborazione.

I due pazienti, affetti da versamenti neoplastici recidivanti, presentavano condizioni cliniche complesse che rendevano impraticabile il trasferimento al Policlinico di Napoli.

La decisione di procedere con l’intervento direttamente a Eboli non solo ha evitato ulteriori stress per i pazienti, ma ha anche dimostrato la capacità di adattare l’approccio terapeutico alle specifiche esigenze del territorio.

Un team altamente specializzato, coordinato dal Dott. Damiano Capaccio (UOSD di Endoscopia Toracica), dal Dott. Luigi Sparavigna (UOC di Chirurgia Generale), dal Dott. Ferdinando Chiumento (UOC di Anestesia e Rianimazione) e dalla Dott.ssa Marina Sarnataro, ha lavorato in sinergia per garantire la sicurezza e l’efficacia degli interventi.

Il Prof.

Alfonso Fiorelli, con il supporto del Dott. Vincenzo Di Filippo, ha guidato il team chirurgico, applicando tecniche all’avanguardia e dimostrando un profondo senso di responsabilità nei confronti dei pazienti.

“Questa esperienza è la prova tangibile di come l’organizzazione, il gioco di squadra e la professionalità siano elementi imprescindibili per superare i confini del possibile,” ha affermato il Prof.

Fiorelli.

L’iniziativa non solo rappresenta un avanzamento significativo nella cura dei pazienti, ma incarna anche un modello di governance sanitaria orientato all’equità e alla prossimità.

Il Consigliere Regionale e chirurgo Tommaso Pellegrino ha sottolineato l’importanza di questo approccio, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto e ribadendo l’impegno a promuovere l’innovazione nel sistema sanitario regionale.

“L’obiettivo è garantire che l’eccellenza medica non sia prerogativa di pochi, ma un diritto accessibile a tutti, indipendentemente dalla propria posizione geografica”, ha dichiarato il Consigliere Pellegrino.

Il progetto, sostenuto dalla Direzione Generale e Sanitaria dell’ASL Salerno e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli di Napoli, si configura come un investimento strategico nel futuro della sanità campana, un esempio concreto di come la collaborazione istituzionale e la visione innovativa possano tradursi in benefici concreti per i cittadini, riducendo le disparità territoriali e promuovendo un sistema sanitario più equo e accessibile.

La Chirurgia Toracica Itinerante del Vanvitelli non è solo un progetto sanitario, ma un simbolo di speranza e di impegno per una sanità più vicina alle persone.