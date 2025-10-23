Chocoland Napoli: Un Viaggio Goloso tra Arte e Tradizione

Chocoland: Un Viaggio Sensoriale tra Arte, Tradizione e Innovazione nel Cuore di NapoliNapoli si appresta ad accogliere una nuova, vibrante edizione di Chocoland, un evento imperdibile che trasforma il cuore della città in un trionfo di aromi, colori e sapori.

Dal 29 ottobre al 2 novembre, Piazza Municipio si animerà con un’esperienza multisensoriale dedicata al mondo del cioccolato artigianale, celebrando l’eccellenza italiana e internazionale.

Quest’anno, Chocoland si presenta arricchito da un programma ambizioso, che va ben oltre la semplice degustazione.

Maestri cioccolatieri, pasticcieri e artigiani del settore, provenienti da ogni angolo d’Italia e da nazioni lontane, presenteranno le loro creazioni, unendo tecniche tradizionali a innovativi approcci gastronomici.

Assaporare il classico torrone dei morti, custode di antiche ricette napoletane, o deliziare il palato con la fragranza croccante del torrone siciliano, sarà solo l’inizio di un percorso degustativo che spazierà dal kurtos ungherese, con la sua consistenza soffice e il suo sapore inconfondibile, alle irresistibili crepes, declinate in una miriade di varianti golose.

L’edizione 2023 non sarà solo un festival di sapori, ma un vero e proprio crogiolo di arte e cultura.

Show cooking spettacolari, laboratori interattivi per adulti e bambini, performance artistiche e intrattenimento dedicato ai più piccoli creeranno un’atmosfera festosa e coinvolgente.

L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza a 360 gradi, capace di emozionare e sorprendere visitatori di ogni età.

Organizzato da D2 Eventi e con il sostegno di Casartigiani Napoli, Chocoland si conferma come uno degli eventi più attesi del panorama dolciario meridionale.

La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, ha consolidato il suo successo, attirando lo scorso anno un pubblico stimato in circa 500.000 presenze.

La sua posizione strategica, tra il Molo Beverello e Palazzo San Giacomo, contribuisce a renderlo facilmente accessibile e a integrarlo nel tessuto urbano.

Il taglio del nastro è previsto per mercoledì 29 ottobre alle ore 17:00, segnando l’inizio di cinque giorni intensi, ricchi di eventi e sorprese, che proseguiranno fino al 2 novembre, con orari di apertura dalle 10:00 fino a tarda sera.

Chocoland si preannuncia un’occasione unica per immergersi in un mondo di dolcezza, arte e tradizione, e per celebrare l’eccellenza artigianale italiana e internazionale.

Un viaggio sensoriale che delizierà il palato e l’anima.