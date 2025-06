Cilento e Costiera Amalfitana: Turismo Sostenibile al Top!

Il Cilento e la costa salernitana emergono come fulcro di un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, consacrate dalla prestigiosa Guida “Il mare più bello 2025” di Legambiente e Touring Club Italiano. Un riconoscimento che celebra non solo la bellezza paesaggistica, ma anche l’impegno concreto di comunità e amministrazioni locali nel preservare un patrimonio naturale e culturale di inestimabile valore. Pollica si posiziona con onore al secondo posto della classifica nazionale, immediatamente successiva a una località sarda, testimoniando un modello di sviluppo turistico attento all’equilibrio tra fruizione e conservazione. San Giovanni a Piro, incastonata nel suggestivo comprensorio della Costa del Mito, e Castellabate, custode delle tradizioni del Cilento Antico, si aggiungono a questo panorama di eccellenza, occupando rispettivamente il quinto e il diciassettesimo posto.A livello regionale, la Campania si distingue per la crescente attenzione alla qualità del turismo costiero, pur rimanendo al passo con altre realtà come la Sardegna, leader indiscussa con sei comuni a cinque vele, seguita da Puglia, Toscana, Liguria e altre regioni che condividono questo impegno. La guida non si limita a valutare la bellezza delle coste, ma esamina a fondo la gestione delle risorse idriche, la qualità dei servizi offerti, l’impatto ambientale delle attività turistiche e la promozione di un’ospitalità autentica e consapevole.La regione campana dimostra un approccio proattivo anche nel campo della protezione della fauna marina, con un numero eccezionale di Comuni – ben ventitrè – attivamente coinvolti in iniziative di tutela delle tartarughe marine. Queste azioni virtuose spaziano dalla pulizia manuale delle spiagge, per rimuovere i detriti che potrebbero danneggiare l’ecosistema, alla limitazione dell’inquinamento luminoso, che disorienta i neonati delle tartarughe, fino alla formazione dei gestori balneari sulle corrette pratiche di gestione ambientale. La collaborazione con esperti scientifici è fondamentale per il monitoraggio costante dei nidi e la protezione delle specie vulnerabili.Un elenco significativo di comuni campani si distingue per questo impegno: Sessa Aurunca, Camerota, Casal Velino, Pisciotta, Pollica, Pontecagnano Faiano, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, Ascea, Torre del Greco, Sapri, Capaccio Paestum, Castellabate, Cetara, Agropoli, Ischia (con le sue frazioni di Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Procida, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme e Portici) testimonia una cultura della responsabilità condivisa, volta a garantire un futuro sostenibile per le coste campane. La presenza di queste località non è solo un motivo di orgoglio, ma anche un invito a replicare questi modelli di eccellenza in altre aree del territorio, contribuendo a costruire un turismo più consapevole e rispettoso dell’ambiente.